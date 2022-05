May 19, 2022 / 07:06 PM IST

త‌గ‌ల‌బ‌డిపోతున్న అడ‌వి ముందు పోజులిచ్చి తీవ్ర విమ‌ర్శ‌లు ఎదుర్కొన్న పాకిస్థానీ సోష‌ల్‌మీడియా స్టార్‌, టిక్‌టాక‌ర్ హుమైరా అస్గర్ ఆ ర‌హ‌స్యాన్ని చెప్పేసింది. ఆ మంట‌ల‌కు తాను కార‌ణం కాద‌ని వెల్ల‌డించింది. ఈ వివాదంపై క్లారిటీ ఇచ్చేందుకు మ‌రో వీడియోతో ముందుకొచ్చింది. ఈ వీడియో కూడా నెట్టింట వైర‌ల్‌గా మారింది.

పాకిస్థానీ టిక్‌టాక‌ర్ హుమైరా అస్గర్ ఇటీవ‌ల ఓ వీడియోను సోష‌ల్‌మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. ఇందులో ఆమె వెనుక అడ‌వి త‌గ‌ల‌బ‌డిపోతుండ‌గా అస్గ‌ర్ తెల్ల గౌనులో ఫోజులిచ్చింది. కాగా,దీనిపై నెటిజ‌న్లు మండిప‌డ్డారు. వీడియో కోసం అడవిని త‌గ‌ల‌బెడ‌తారా? అని ప‌ర్యావ‌ర‌ణ ప్రేమికులు మండిప‌డ్డారు. అయితే, అడ‌విని తాము త‌గ‌ల‌బెట్ట‌లేద‌ని అస్గ‌ర్ ఓ వీడియోలో వెల్ల‌డించింది.

ఈ వీడియోలో ఓ వ్య‌క్తి అడ‌విని త‌గ‌ల‌బెట్టింది తానే అని ఒప్పుకున్నాడు. పెద్ద పెద్ద పాములు వ‌స్తున్నాయ‌ని, వాటితో త‌మ పిల్ల‌ల‌కు ప్ర‌మాద‌మ‌ని మంట‌పెట్టిన‌ట్లు తెలిపాడు. కాగా, మంట‌ల‌ను చూసి తాను అక్క‌డికి వ‌చ్చాన‌ని, అత‌డి అనుమ‌తితో వీడియో షూట్ చేసుకున్నాన‌ని అస్గ‌ర్ వివ‌ర‌ణ ఇచ్చారు.

#Pakistani #TikTok sensation who faced backlash for posing by #forestfire has issued a video explanation and clarified her stand. Watch this video to know more.#HumairaAsghar #ViralVideo pic.twitter.com/SdNqGMNZ0i

— India.com (@indiacom) May 19, 2022