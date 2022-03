March 28, 2022 / 05:53 PM IST

ర‌ష్యా-ఉక్రెయిన్ మ‌ధ్య జ‌రుగుతున్న యుద్ధంలో ఎన్నో జీవితాలు అత‌లాకుత‌లం అవుతున్నాయి. బాంబు దాడులతో ఉక్రెయిన్ స్మ‌శానాన్ని త‌ల‌పిస్తున్న‌ది. నిత్యం బాంబు మోత‌ల‌తో జ‌నం ద‌ద్ద‌రిల్లిపోతున్నారు. యుద్ధం ప్రారంభ‌మైన‌నాటినుంచి ఎక్క‌డో చోట కొంత‌మంది ఎదుటివారి ప్రాణాల‌ను కాపాడుతూ ప్ర‌శంస‌లు పొందుతున్నారు. అయితే, ఓ వ్య‌క్తి ఎనిమిది మూగ జీవాల ప్రాణాలు కాపాడి, అందరితో శ‌భాష్ అనిపించుకున్నాడు.

బాంబు దాడుల వ‌ల్ల ఉక్రెయిన్‌లోని ఖార్కివ్ ప్రాంతంలోగ‌ల ఫెల్డ్‌మాన్‌ ఎకోపార్క్‌లో మంట‌లు చెల‌రేగాయి. అందులోని మూగ‌జీవాలు మంట‌ల్లో చిక్కుకున్నాయి. విష‌యం తెలుసుకున్న ఓ వ్య‌క్తి త‌న ప్రాణాల‌కు తెగించి ఎనిమిది కంగారూల‌ను కాపాడాడు. అనంత‌రం వాటిని వాహ‌నంలో అక్క‌డినుంచి వేరేచోటుకు త‌ర‌లించాడు. కంగారూల‌తో వెళ్తున్న ఆ వ్య‌క్తి వీడియో వైర‌ల్ అవుతున్న‌ది. నువ్వు హీరోవి అంటూ అంతా అత‌డిని పొగుడుతున్నారు.

Are you expecting good news? We have them. Eight kangaroos were evacuated from the Feldman eco-park in Kharkiv region. #StandWithUkraine pic.twitter.com/mwErrzqglH

— Oleksandra Matviichuk (@avalaina) March 26, 2022