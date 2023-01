January 9, 2023 / 05:05 PM IST

Viral Video | ఎవరైనా ఇంట్లోనో, బార్‌లోనో‌, రెస్టారెంట్‌లోనో మద్యం సేవించడం చూస్తుంటాం. కొందరైతే ఎవరికీ కనిపించకుండా రోడ్డు పక్కన, చెట్ల పొదల్లో మందు కొడుతుంటారు. అయితే, ఓ వ్యక్తి మాత్రం ఇందుకు భిన్నంగా ఆలోచించినట్టున్నాడు. ఏకంగా రద్దీ రహదారిపై ట్రాఫిక్‌ మధ్యలో కారు పైకప్పుపై కూర్చుని మద్యం సేవిస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేశాడు. ఈ ఘటన హర్యాణా రాష్ట్రం గురుగ్రామ్‌లో చోటు చేసుకుంది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది.

వీడియోలో ఏముందంటే.. ఓ వ్యక్తి కారు పైన కూర్చుని ప్రశాంతంగా మద్యం సేవిస్తూ ఉంటాడు. కారులో ముందు సీట్లో కూర్చున్న మరో వ్యక్తికి సైతం పైన్నుంచి మందు సప్లై చేస్తుంటాడు. రద్దీ ప్రదేశంలోని ట్రాఫిక్‌ జామ్‌లో కనిపించి ఈ దృశ్యాలను అక్కడే ఉన్న జనం వీడియో తీసి సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు చేయగా.. అది కాస్తా వైరల్‌ అవుతోంది.

ఈ వీడియోను రవి హందా అనే నెటిజన్‌ జనవరి 7వ తేదీన ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేశాడు. ‘గురుగ్రామ్‌లో మాత్రమే ఇలా జరుగుతుంది’ అంటూ క్యాప్షన్ ఇచ్చాడు. ఇది చూసిన నెటిజన్లు రకరకాలుగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు. 15 సెకండ్ల నిడివి ఉన్న ఈ వీడియోను ఇప్పటి వరకు 30వేల మందికిపైగా వీక్షించారు.

This can only happen in Gurgaon. 😂 pic.twitter.com/SMLBDB0bjl

— Ravi Handa (@ravihanda) January 7, 2023