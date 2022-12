Chai Samosa | చాయ్‌, సమోసా రూ.490 అట.. షాకవుతున్న నెటిజన్లు..!

December 29, 2022 / 01:00 PM IST

Chai Samosa | అబ్బా.. చాయ్‌, సమోసా ఆ కాంబినేషనే వేరు. ఈవినింగ్‌ స్నాక్స్‌కి బెస్ట్‌ ఛాయిస్‌. అలా చల్లటి వాతావరంలో సమోసాను ఆరగిస్తూ.. చాయ్‌ను ఆస్వాదిస్తే ఆ మజానే వేరనుకోండి. ప్రయాణ సమయాల్లోనూ చాలా మంది ఈ కాంబినేషన్‌నే ఎక్కువగా ప్రిఫర్‌ చేస్తుంటారు. అయితే, వీటి ఖరీదు కూడా మొత్తం కలిపినా 50 రూపాయలకు మించదు. అయితే ముంబయి ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో మాత్రం వీటి ధర తెలిస్తే దిమ్మతిరగాల్సిందే.

అక్కడ రెండు సమోసా, ఒక చాయ్‌, ఒక వాటర్‌ బాటిల్‌ ఏకంగా రూ.490 అట. ఈ విషయాన్ని ప్రముఖ జర్నలిస్టు ఫరా ఖాన్‌ తన ట్విట్టర్‌ ద్వారా తెలియజేసింది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు ‘ఏంటీ రెండు సమోసా, ఒక చాయ్‌, ఒక వాటర్‌ బాటిల్‌ రూ.490నా’ అంటూ షాక్‌ అవుతున్నారు.

‘ముంబయిలోని కందివాలీ రైల్వే స్టేషన్‌లో రెండు సమోసాలు, ఒక చాయ్‌, వాటర్‌ బాటిల్‌ కేవలం 52 రూపాయలు మాత్రమే’ అని ఓ నెటిజన్‌ కామెంట్‌ చేశారు. మరొకరైతే.. ‘కొన్ని రోజుల క్రితం నేను బెంగళూరు నుంచి కోల్‌ కతా వచ్చా. బెంగళూరు ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ఓ షాప్‌లో సమోసా ఎంత అని అడిగితే.. రెండు సమోసాలు రూ.250 అని చెప్పారు. దీంతో నేను ఏం మాట్లాడకుండా అక్కడి నుంచి వచ్చేశా (నవ్వుతున్న ఎమోజీ)’ అంటూ కామెంట్‌ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ నెట్టంట వైరల్‌ అవుతోంది.

Are madam, one idli and one Vada are 100rs each in Hyderabad airport।,.one orange juice that too rotten is for 150 rs . Yeh kaise din hai ?!

A few days ago I was coming to Kolkata from Bangalore airport, at Bangalore airport I asked the rate of samosas, he told the price of two pieces was ₹250. After that did not ask anything else, I immediately left from there. 😂

— JUST CHILL 🤍 (@root3evil) December 28, 2022