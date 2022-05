May 5, 2022 / 03:14 PM IST

ఇతెకాఫ్ అనేది ముస్లిం సంప్ర‌దాయం. రంజాన్ మాసంలో దీన్ని నిర్వ‌హిస్తారు. ప‌దిరోజులు మ‌సీదులోనే ఉండాలి. ఐదు పూట‌లా న‌మాజ్ చేయాలి. ఈ ప‌దిరోజులు అల్లాహ్‌పైనే ధ్యాస ఉండాలి. ప్రాపంచిక విష‌యాల‌కు దూరంగా ఉండాలి. కాగా, ద‌క్షిణ క‌శ్మీర్‌లో ఓ ముస్లిం యువ‌కుడు ఇతెకాఫ్ విజ‌య‌వంతంగా పూర్తి చేసుకుని బ‌య‌ట‌కు రాగా, ఓ ఎన‌భై ఏళ్ల సిక్కుపెద్ద అత‌డిని స‌న్మానించాడు. ఈ వీడియో నెటిజ‌న్ల మ‌న‌సు దోచుకుంది. ఆన్‌లైన్‌లో ఈ వీడియో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతోంది.

ట్రాల్‌లోని పాడిబ‌ల్‌గ్రామంలో వాసిం అహ్మ‌ద్ అనే యువ‌కుడు ఇతెకాఫ్‌ను విజ‌య‌వంతంగా పూర్తిచేసుకున్నాడు. అత‌డు మ‌సీదు నుంచి బ‌య‌ట‌కు రాగానే 80 ఏళ్ల సిక్కు పెద్ద క‌ర్నైల్ సింగ్ త‌ల‌పాగా చుట్టి, స‌న్మానించాడు. 10 రోజుల సుదీర్ఘ ఇతికాఫ్‌ను పూర్తి చేసినందుకు గౌరవ సూచకంగా చేసే ఈ స‌న్మానాన్ని దస్తర్‌బందీ అంటారు. ముస్లిం యువ‌కుడికి సిక్కు పెద్ద త‌ల‌పాగా చుట్టే హృద‌య‌పూర్వ‌క వీడియో అంద‌రినీ క‌ట్టిప‌డేసింది. ఇదిక‌దా గంగాజ‌మున త‌హ‌జీబ్ అంటూ నెటిజ‌న్లు కామెంట్ చేశారు. దేశంలో అన్నిమ‌తాల వారు ఇలాగే సోద‌ర‌భావంతో జీవించాల‌ని ప‌లువురు వ్యాఖ్యానించారు.

Karnail Singh, in 80s, honouring Wasim, 20, in Padibal, Tral as he steps out of mosque, after performing Iʿtikāf – an Islamic practice where a person immerses himself in prayers within mosque confines for 10 or more days. Inputs @qayoomkhan pic.twitter.com/2kCthIm7oZ

— Mufti Islah (@islahmufti) May 4, 2022