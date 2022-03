Guinness Record| సైకిల్ తొక్కుతూ రూబిక్స్ క్యూబ్ సాల్వ్ చేసి.. గిన్నీస్ రికార్డు సృష్టించిన పిల్లాడు!

March 18, 2022 / 03:56 PM IST

మామూలుగానే రూబిక్స్ క్యూబ్ సాల్వ్ చేయడం పెద్ద తలనొప్పి. అలాంటిది వేరే పని చేస్తూ రూబిక్స్ క్యూబ్ సాల్వ్ చేయడం అంటే మాటలు కాదు. కానీ చెన్నైకు చెందిన జయదర్శన్ వెంకటేశన్ అనే పిల్లాడు మాత్రం అదే పని చేసి చూపించాడు. సైకిల్‌పై వెళ్తూ రూబిక్స్ క్యూబ్ సాల్వ్ చేశాడు.

ఈ విషయాన్ని గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ అదికారికంగా ట్వీట్ చేసింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను కూడా ఈ సంస్థ సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది. సైకిల్‌పై వెళ్తూ రూబిక్స్ క్యూబ్ సాల్వ్ చేసిన వెంటనే అతను చెయ్యెత్తి సిగ్నల్ ఇచ్చాడు. మొత్తంగా ఈ పిల్లాడు 14.32 సెకన్లలో ఈ ఫీట్ సాధించినట్లు గిన్నీస్ సంస్థ తెలిపింది.

ఈ రికార్డు కోసం వెంకటేశన్ దాదాపు రెండేళ్లుగా కష్టపడ్డాడని, తర్వాత కాన్ఫిడెన్స్ తెచ్చుకొని గిన్నీస్ రికార్డు కోసం ప్రయత్నించాడని తెలుస్తోంది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ‘‘జీనియస్’’ అంటూ కొందరు వెంకటేశన్‌ను మెచ్చుకుంటుంటే.. మరికొందరేమో ‘‘అద్భుతం’’ అంటూ పొగుడుతున్నారు.

‘‘స్పీడ్ క్యూబింగ్’’ విభాగంలో అతను గిన్నీస్ రికార్డు సాధించినట్లు ఆ సంస్థ తెలిపింది. కాగా, ప్రస్తుతం అత్యంత వేగంగా క్యూబ్ సాల్వ్ చేసిన రికార్డు చైనాకు చెందిన యుషెంగ్ డు పేరిట ఉంది. అతను కేవలం 3.47 సెకన్లలోనే రూబిక్ క్యూబ్ సాల్వ్ చేశాడు.

New record: Fastest time to solve a rotating puzzle cube whilst riding a bicycle – 14.32 seconds.

Jayadharshan Venkatesan from Chennai, India was steering, pedaling and solving this cube whilst keeping his balance 🚲 pic.twitter.com/KJ23A6a9X9

— Guinness World Records (@GWR) March 16, 2022