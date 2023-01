Viral Video | మూడు బైకులపై 14 మంది యువకులు.. ప్రమాదకర స్టంట్లు..!

January 11, 2023 / 12:20 PM IST

Viral Video | రోడ్డు ప్రమాదాలను నియంత్రించేందుకు పోలీసులు, అధికారులు ఎన్ని కఠిన నిబంధనలు అమలు చేస్తున్నా.. కొందరు యువత పెడచెవిన పెడుతున్నారు. ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయకుండా రహదారిపై ప్రమాదకరంగా ప్రయాణిస్తూ.. ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారు. తాజాగా ఉత్తరప్రదేశ్‌ బరేలీలో కొందరు యువకులు వీరంగం సృష్టించారు. బైక్‌పై స్టంట్లు చేస్తూ.. రహదారిపై ప్రమాదకరంగా ప్రయాణిస్తూ కనిపించారు.

మూడు ద్విచక్రవాహనాలపై 14 మంది యువకులు ప్రమాదకరంగా ప్రయాణించారు. ఒక ద్విచక్రవాహనంపై ఏకంగా ఆరుగురు కూర్చుని స్టంట్లు చేశారు. మరో రెండు బైకులపై నలుగురు చెప్పున కూర్చున్నారు. వీరంతా దారిపొడవునా అరుస్తూ.. సెల్ఫీలు, వీడియోలు తీసుకుంటూ కనిపించారు. ఈ ఘటనను దారిన పోయేవారు వీడియో తీసి సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు చేశారు. అది కాస్తా వైరల్‌ అయ్యి.. పోలీసుల దృష్టికి చేరింది. వీడియోలు, ఫొటోల ఆధారంగా రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు సదరు యువకులను పట్టుకుని మూడు బైక్‌లను సీజ్‌ చేశారు. ఘటనపై తదుపరి చర్యలు తీసుకోనున్నట్లు సీనియర్‌ పోలీసు అధికారి అఖిలేష్‌ కుమార్‌ తెలిపారు.

UP | In a viral video, 14 people were seen riding 3 bikes – 6 on one and 4 each on 2 two others – in the Deorania PS area of Bareilly.

SSP Bareilly Akhilesh Kumar Chaurasia says, "Once the information was received, the bikes were seized. Further action is being taken." (10.01) pic.twitter.com/APBbNs4kVi

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 11, 2023