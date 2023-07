IRCTC Saurashtra Tour | హైదరాబాద్ నుంచి సౌరాష్ట్ర టూర్.. ఐఆర్‌సీటీసీ స్పెష‌ల్ ప్యాకేజీ

July 16, 2023 / 02:17 PM IST

IRCTC Saurashtra with statue of unity | మాన్‌సూన్ (Monsson Season) వచ్చిందంటే చాలు.. పర్యాటకులకు పండగే అని చెప్పాలి. ఈ సీజన్‌లో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని ఆస్వాదించేందుకు ప్రజలు ఎక్కువగా టూర్స్ ప్లాన్ చేస్తుంటారు. అయితే ఈ మాన్‌సూన్ సీజ‌న్‌లో ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలతో పాటు గుజరాత్‌లోని స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ, అహ్మదాబాద్ (Ahmedabad), రాజ్‌కోట్ (Rajkot), వడోదర (Vadodhara) ప్రాంతాల‌కు వెళ్లాలనుకునే పర్యాటకుల కోసం ఇండియన్ రైల్వే కేటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ (IRCTC) సరికొత్త ప్యాకేజీని అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. సౌరాష్ట్ర విత్ స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ (SAURASHTRA WITH STATUE OF UNITY) పేరుతో టూర్ ప్యాకేజీ అందిస్తోండ‌గా.. హైదరాబాద్ నుంచి విమాన‌ మార్గంలో(Flight Route) ఈ టూర్‌ను ఆపరేట్ చేస్తున్నారు.

సౌరాష్ట్ర విత్ స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ (SAURASHTRA WITH STATUE OF UNITY) పేరుతో ఈ టూర్ ప్యాకేజీ అందిస్తోండ‌గా… సెప్టెంబర్ 10న‌ ఈ ప్యాకేజీ (Tour Package)ని బుక్‌ చేసుకోవచ్చు. ఈ టూర్ ప్యాకేజీలో ద్వారకా (Dwaraka), సోమనాథ్ (Somanath), లాంటి అధ్యాత్మిక(Spiritual) ప్రాంతాలతో పాటు రాజ్‌కోట్ (Rajkot), స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ(Statue of Unity), అహ్మదాబాద్ (Ahmedabad) వంటి ప్రాంతాలను సందర్శించవచ్చు. హైదరాబాద్ నుంచి టూర్ (Hyderabad Package) ప్రారంభం అవుతుండ‌గా.. ఇది 6 రాత్రులు, 7 రోజులు కొనసాగుతుంది.

‘సౌరాష్ట్ర విత్ స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ ’ ప్రయాణం ఇలా..

Day 1: మొదటి రోజు హైదరాబాద్‌ (Hyderabad) లో టూర్ ప్రారంభం అవుతుంది. ఉదయం 6.25 గంటలకు హైదరాబాద్ ఎయిర్ పోర్టు (RGIA) లో ఫ్లైట్ ఎక్కితే ఉదయం 08.10 గంటలకు అహ్మదాబాద్ (Ahmedabad) విమానాశ్రయం చేరుకుంటారు. హోటల్ చెకిన్ అనంత‌రం బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేసి సబర్మతి ఆశ్రమం(Sabarmathi Ashramam), అదాలజ్ స్టెప్ వెల్ (AdalazStep well) సందర్శన‌కు వెళ‌తారు. మధ్యాహ్నం అక్షరధామ్ (akshardham) ఆలయం సందర్శన ఉంటుంది. రాత్రి భోజనం చేసిన త‌ర్వాత అహ్మదాబాద్‌లో బస ఉంటుంది.

Day 2: రెండో రోజు ఉద‌యం బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేసి ద్వారకా (Dwaraka)కు వెళ‌తారు. అనంత‌రం రాజ్‌కోట్ సంద‌ర్శ‌న ఉంటుంది. రాత్రి భోజనం చేసిన త‌ర్వాత ద్వారకాలోనే బస ఉంటుంది.

Day 3: మూడో రోజు ఉద‌యం బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేసిన అనంత‌రం ద్వారకాదిశ్ (Dwarakadish) ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. త‌ర్వాత బెట్ ద్వారకా (Bet dwaraka) ఐలాండ్ సంద‌ర్శ‌న‌కు వెళ‌తారు. అనంత‌రం నాగేశ్వర జ్యోతిర్లింగ (Nageswara Jyothirlinga) ద‌ర్శ‌నం ఉంటుంది. రాత్రి భోజనం చేసిన త‌ర్వాత ద్వారకాలోనే బస ఉంటుంది.

Day 4: నాలుగో రోజు ఉద‌యం బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేసి సోమనాథ్‌ (Somanath)కు ప్ర‌యాణం ఉంటుంది. సోమనాథ్ చేరుకుని హోటల్ చెకిన్ తర్వాత… సోమ్‌నాథ్ ఆలయాన్ని(సోమనాథ్‌ను సందర్శించడానికి స్థానిక ఆటో-రిక్షాల‌ను సంప్ర‌దించ‌వ‌చ్చు) దర్శించుకుంటారు. రాత్రి సోమ్‌నాథ్‌లోనే బస ఉంటుంది.

Day 5 : అయిదో రోజు ఉద‌యం బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేసి వడోదర (Vadodhara)కు బ‌య‌లుదేరుతారు. సాయంత్రం వ‌ర‌కు వడోదర చేరుకుంటారు. రాత్రి భోజనం చేసిన త‌ర్వాత వడోదరలో బస ఉంటుంది.

Day 6 : ఆరో రోజు బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేసిన‌ తర్వాత లక్షీవిలాస్ (Lakshmi Vilas Palace) ప్యాలెస్ సందర్శన ఉంటుంది. అక్క‌డ‌నుంచి కెవాడియా (Kevadia)కు ప్ర‌యాణం ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం కెవాడియా (Kevadia)కు చేరుకుని స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీని (పటేల్ విగ్ర‌హం) సందర్శించుకుంటారు.

Day 7 : ఏడో రోజు ఉదయం బ్రేక్ ఫాస్ట్ ముగించుకుని కెవాడియాలోని ప‌లు ప‌ర్య‌ట‌క ప్రాంతాల‌ను సందర్శిస్తారు. అనంత‌రం అహ్మదాబాద్‌కు ప్రయాణం అవుతారు.. ఆ తర్వాత తిరుగు ప్రయాణం ప్రారంభం అవుతుంది. రాత్రి 11.35 గంటలకు అహ్మదాబాద్‌లో ఫ్లైట్ ఎక్కితే రాత్రి 1.20 గంటలకు హైదరాబాద్ చేరుకోవడంతో టూర్ ముగుస్తుంది.

హైదరాబాద్ టూ ‘సౌరాష్ట్ర విత్ స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ’ ప్యాకేజీ ధ‌ర

Hyderabad to SAURASHTRA Tour cost | సౌరాష్ట్ర విత్ స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ టూర్ ప్యాకేజీ ధర చూస్తే సింగిల్ ఆక్యుపెన్సీకి రూ.42950, డబుల్ ఆక్యుపెన్సీకి రూ.32850, ట్రిపుల్ ఆక్యుపెన్సీకి రూ. 31550, చెల్లించాలి. టూర్ ప్యాకేజీలో ఫ్లైట్ టికెట్స్, హోటల్‌లో బస, 4 బ్రేక్‌ఫాస్ట్, 3 డిన్నర్, ఏసీ వాహనంలో సైట్ సీయింగ్, ట్రావెల్ ఇన్స్యూరెన్స్ కవర్ అవుతాయి.

పూర్తి వివరాల కోసం.. IRCTC క్రింది వెబ్‌సైట్ లింక్ క్లిక్ చేయండి