December 22, 2022 / 12:34 PM IST

హైద‌రాబాద్‌: తెలంగాణ బీజేపీ ఎంపీలు, ఆ పార్టీకి చెందిన కేంద్ర మంత్రిపై .. రాష్ట్ర ఐటీశాఖ మంత్రి కేటీఆర్ ఫైర్ అయ్యారు. కాజీపేట‌కు రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్ట‌రీని తీసుకురావ‌డంలో రాష్ట్రానికి చెందిన బీజేపీ నేత‌లు విఫలం అయిన‌ట్లు ఆయ‌న తెలిపారు. రాష్ట్రానికి కోచ్ ఫ్యాక్ట‌రీ వాగ్ధానం చేశార‌ని, కానీ బీజేపీ నేత‌లు ఆ ఫ్యాక్ట‌రీని ఏర్పాటు చేయ‌డంలో స‌క్సెస్ కాలేక‌పోతున్నార‌ని విమ‌ర్శించారు. ఇత‌ర ప్రాంతాల‌కు కేంద్ర ప్ర‌భుత్వం కోచ్ ఫ్యాక్ట‌రీల‌ను కేటాయిస్తుంటే, మ‌రెందుకు మ‌న రాష్ట్రానికి ఆ నేత‌లు కోచ్ ఫ్యాక్ట‌రీని తీసుకురాలేక‌పోతున్న‌ట్లు ఆయ‌న ప్ర‌శ్నించారు.

Can any one of the BJP MPs/Union Minister from Telangana answer why the promised Kazipet Rail Coach factory is being denied while others are being considered?

I am happy for Assam but the spineless BJP leadership in #Telangana owes an explanation to the people of the state https://t.co/GnfLtjRKyH

— KTR (@KTRTRS) December 22, 2022