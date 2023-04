April 7, 2023 / 03:46 PM IST

Telangana | హైద‌రాబాద్ : జాతీయ పంచాయ‌తీ అవార్డు( National Panchayat Awards ) ల్లో తెలంగాణ ప‌ల్లెలు( Telangana Villages ) స‌త్తా చాటాయి. దీన్ ద‌యాళ్ ఉపాధ్యాయ పంచాయ‌తీ స‌త‌త్ వికాస్ పుర‌స్కారాల్లో( DDUPSVP ) తెలంగాణ అత్య‌ధిక అవార్డుల‌ను గెలుచుకుంది. మొత్తం 27 అవార్డుల్లో 8 పుర‌స్కారాల‌ను తెలంగాణ ప‌ల్లెలు కైవ‌సం చేసుకున్నాయి.

ఆరోగ్య పంచాయ‌తీ విభాగంలో మొద‌టి స్థానం భ‌ద్రాద్రి కొత్త‌గూడెం జిల్లాలోని గౌత‌మ్‌పూర్‌కు ద‌క్కింది. త‌గినంత నీరు క‌లిగిన పంచాయ‌తీ విభాగంలో జ‌న‌గామ జిల్లా నెల్లుట్ల‌కు ప్ర‌థమ‌స్థానం ల‌భించింది. సామాజిక భ‌ద్ర‌తా విభాగంలో మ‌హ‌బూబ్‌న‌గ‌ర్ జిల్లాలోని కొంగ‌ట్‌ప‌ల్లి మొద‌టి స్థానంలో నిలిచింది. మ‌హిళా స్నేహ పూర్వ‌క విభాగంలో సూర్యాపేట జిల్లా ఐపూర్ మొద‌టి స్థానంలో నిలిచింది. పేద‌రికం లేని, మెరుగైన జీవ‌నోపాధి పంచాయ‌తీ విభాగంలో జోగులాంబ గ‌ద్వాల జిల్లాలోని మాన్‌దొడ్డి గ్రామ‌పంచాయ‌తీకి రెండో స్థానంలో నిలిచింది. పంచాయ‌తీ విత్ గుడ్ గ‌వ‌ర్నెన్స్ విభాగంలో వికారాబాద్ జిల్లా చీమ‌ల్దారి గ్రామానికి రెండో స్థానం ల‌భించింది. ప‌చ్చ‌ద‌నం, ప‌రిశుభ్ర‌త విభాగంలో పెద్ద‌ప‌ల్లి జిల్లా సుల్తాన్‌పురి మూడో స్థానం ల‌భించింది. స్వ‌యం స‌మృద్ధి మౌలిక స‌దుపాయాల విభాగంలో రాజ‌న్న సిరిసిల్ల జిల్లా గంభీరావుపేట‌కు మూడోస్థానం లభించింది.

27 జాతీయ పంచాయ‌తీ అవార్డులో రాష్ట్రానికి 8 వ‌చ్చాయి. నాలుగు కేట‌గిరిల్లో తెలంగాణ అగ్ర‌స్థానంలో ఉంది. గ్రామీణాభివృద్ధి సీఎం కేసీఆర్ దార్శ‌నిక‌త‌కు అవార్డులే నిద‌ర్శ‌నం అని పేర్కొన్నారు. పంచాయ‌తీరాజ్ శాఖ మంత్రి, అధికారుల‌కు అభినంద‌న‌లు తెలిపారు.

Telangana’s success in winning 8 out of 27 national panchayat awards announced by the GOI is a testimony to Hon’ble CM Shri #KCR‘s vision towards rural development.

3 Gram Panchayats selected from each of the 9 themes, #Telangana has secured top position in 4 categories.… pic.twitter.com/EARR71KGK5

— Harish Rao Thanneeru (@BRSHarish) April 7, 2023