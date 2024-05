May 13, 2024 / 01:29 PM IST

Loksabha Elections 2024 : తెలంగాణ‌లో లోక్‌స‌భ ఎన్నిక‌ల పోలింగ్ కొన‌సాగుతోంది. పోలింగ్ కేంద్రాల వ‌ద్ద ఓట‌ర్లు బారులు తీరి త‌మ ఓటు హ‌క్కు వినియోగించుకుంటున్నారు. ప‌లువురు ప్ర‌ముఖులు పోలింగ్ కేంద్రాల‌కు త‌ర‌లివ‌చ్చి ఓటు వేస్తున్నారు.

ష‌ట్ల‌ర్ గుత్తా జ్వాల హైద‌రాబాద్‌లోని ఓ పోలింగ్ కేంద్రంలో ఓటు హ‌క్కు వినియోగించుకున్నారు. సినీ, రాజ‌కీయ‌, వ్యాపార ప్ర‌ముఖ‌లు, ప‌లువురు సెల‌బ్రిటీలు సైతం ఉత్సాహంగా పోలింగ్ ప్ర‌క్రియ‌లో పాల్గొని త‌మ ఓటు హ‌క్కు వినియోగించుకుంటున్నారు.

#WATCH | Telangana: Shuttler Jwala Gutta casts her vote for the fourth phase of #LokSabhaElections2024 at a polling booth in Hyderabad. pic.twitter.com/8our4EzK24

— ANI (@ANI) May 13, 2024