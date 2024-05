May 10, 2024 / 10:04 AM IST

హైదరాబాద్‌: కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నేత రాహుల్‌ గాంధీ (Rahul Gandhi) ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణించారు. ప్రయాణికులతో కాసేపు ముచ్చటించారు. గురువారం సాయంత్రం హైదరాబాద్‌ ఎల్బీనగర్‌లో ఉన్న సరూర్‌నగర్‌ ఇండోర్‌ స్టేడియంలో జరిగిన జనజాతర సభలో రాహుల్‌ గాంధీ పాల్గొన్నారు. అనంతరం స్టేడియం నుంచి బటయకు వచ్చిన ఆయన సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డితో కలిసి అటుగా వెళ్తున్న బస్సు ఎక్కారు. అప్పటికే కిక్కిరిసిపోయిన బస్సులో ఎక్కిన రాహుల్‌.. మహిళా ప్రయాణికులతో మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలో తమ ప్రభుత్వం అమలుచేస్తున్న మహిళలకు ఉచిత బస్సు పథకం గురించి వాకబుచేశారు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ మేనిఫెస్టో గురించి వివరించారు. కాంగ్రెస్‌ న్యాయ్‌ ప్రచార పత్రాలను వారికి అందించారు.

కాగా, రాహుల్‌ గాంధీ పాల్గొన్న చేవెళ్ల, మల్కాజిగిరి, భువనగిరి మూడు పార్లమెంటరీ నియోజవర్గాల ప్రచార సభ జనాలు లేక వెలవెలబోయింది. ఆయన అక్కడికి వచ్చే లోగా సభ నిండలేదు. పట్టుమని 100మంది కూడా అక్కడ లేరు. కుర్చీలు ఖాళీగా ఉన్నాయి. జనం లేరన్న విషయం తెలుసుకున్న రాహుల్‌ బయటే ఆగిపోయారు. కారవాన్‌ కూడా దిగలేదు. కాంగ్రెస్‌ నేతల్లో ఆందోళన మొదలైంది. తత్తరబిత్తర అయిపోయి, ఎవరికి వారు పురమాయింపుల్లోకి దిగారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి స్వయంగా వ్యాన్‌ దిగి, రోడ్డుమీదికి వచ్చారు. స్టేడియం గేటు వద్ద నిలబడి ప్రజల్ని లోపలికి పంపే పనిలోకి దిగారు.

Rahul Gandhi took a bus ride in Telangana during is campaign with CM @revanth_anumula and interacted with the commuters, he also distributed NYAY Patra and educated passengers about congress manifesto!!

Rahul is a real people's leader who listen to them, its people's Man Ki Baat…

