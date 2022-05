May 5, 2022 / 02:45 PM IST

హైద‌రాబాద్ : టీ పీసీసీ అధ్య‌క్షుడు రేవంత్ రెడ్డి విసిరిన‌ వైట్ ఛాలెంజ్ అంశం మ‌రోసారి తెర‌పైకి వ‌చ్చింది. రాహుల్ గాంధీ వైట్ ఛాలెంజ్‌కు సిద్ధ‌మా అంటూ హైద‌రాబాద్‌లోని ప‌లు చోట్ల బ్యాన‌ర్లు వెలిశాయి. ‘రాహుల్ జీ ఆర్ యూ రెడీ ఫ‌ర్ వైట్ ఛాలెంజ్‌?’ అని బ్యాన‌ర్ల‌లో ప్ర‌శ్నించారు. ఇక బ్యాన‌ర్ల‌లో ఇటీవ‌ల నేపాల్ రాజ‌ధాని ఖాఠ్మండ్‌లో ఓ మ‌హిళ‌తో ప‌బ్‌లో క‌నిపించిన దృశ్యాల‌ను పొందుప‌రిచారు. ద‌మ్ముంటే డ్ర‌గ్స్ టెస్టుకు సిద్ధంగా ఉండాల‌ని రాహుల్‌కు స‌వాల్ విసిరారు. ప్ర‌స్తుతం ఈ బ్యాన‌ర్లు సోష‌ల్ మీడియాలో తెగ వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

ఈ నెల 6, 7 తేదీల్లో రాహుల్ గాంధీ తెలంగాణ‌లో ప‌ర్య‌టించ‌నున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. ఈ నేప‌థ్యంలో రాహుల్‌.. వైట్ ఛాలెంజ్‌కు సిద్ధ‌మా అంటూ వెలిసిన పోస్టర్లు ప్రాధాన్య‌త‌ను సంత‌రించుకున్నాయి. మ‌రి రాహుల్ వైట్ చాలెంజ్‌కు సిద్ధ‌ప‌డుతారో.. లేక తోక ముడిచి పారిపోతారో వేచి చూడాల్సిందే.

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో డ్రగ్స్ కేసులు బయటకు వచ్చిన సమయంలో టీపీసీసీ చీప్ రేవంత్ రెడ్డి 2021 సెప్టెంబర్ 18న కేటీఆర్‌కు వైట్ ఛాలెంజ్ విసిరాడు. ఈ విషయమై గతేడాది సెప్టెంబర్ 20వ తేదీన కేటీఆర్ ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా ఘాటుగా స్పందించారు. నేను ఏదైనా ప‌రీక్ష‌కు సిద్ధంగా ఉన్నాను.. రాహుల్ గాంధీ కూడా డ్ర‌గ్స్ ప‌రీక్ష‌లు చేయించుకోవ‌డానికి సిద్ధ‌మా..? ఇందుకోసం ఢిల్లీ ఎయిమ్స్‌లో టెస్ట్ చేయించుకునేందుకు సిద్ధ‌మ‌ని స్ప‌ష్టం చేశారు కేటీఆర్. ఒక వేళ తాను టెస్టులు చేయించుకుని, క్లీన్‌చీట్‌తో వ‌స్తే రేవంత్ రెడ్డి త‌న‌కు క్ష‌మాప‌ణ‌లు చెప్పి, ప‌ద‌వులు వ‌దులుకుంటారా? అని కేటీఆర్ సూటిగా అడిగారు. ఓటుకు నోటు కేసులో లై డిటెక్ట‌ర్ టెస్టుల‌కు రేవంత్ సిద్ధ‌మా? అని కేటీఆర్ ప్ర‌శ్నించారు.

As you are visiting Telangana, are you ready for the #WhiteChallenge Shri @RahulGandhi ji ? Our Minister @KTRTRS ji is ready to take the Challenge, he will come & give his test. For your information, this White Challenge was initiated by your PCC Cheap Revanth. Hope u accept ! pic.twitter.com/fwpc6JHooz

I am ready for any test & will travel to AIIMS Delhi if Rahul Gandhi is willing to join. It’s below my dignity to do it with Cherlapally jail alumni

If I take the test & get a clean chit, will you apologise & quit your posts?

Are you ready for a lie detector test on #Note4Vote https://t.co/8WqLErrZ7u

— KTR (@KTRTRS) September 20, 2021