KTR | రాజకీయ కక్షలకు కొన్ని పరిమితులు ఉంటాయి : కేటీఆర్‌

July 17, 2024 / 11:04 AM IST

KTR | రాజకీయ కక్షలు, ప్రతీకారాలకు కొన్ని పరిమితులు ఉంటాయని బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ అన్నారు. అలాంటి ప్రతీకారాలకు ఎక్కువ రోజులు చెల్లవని సుప్రీంకోర్టు తాజా నిర్ణయం పునరుద్ఘాటిస్తుందని తెలిపారు. కేసీఆర్‌ మీద అధికార దుర్వినియోగంపై న్యాయస్థానం ప్రతిష్ఠాత్మక తీర్పునిచ్చిందని అన్నారు. త్వరలోనే ప్రజాక్షేత్రంలో కూడా ఇలాంటి తీర్పే రాబోతుందని తెలిపారు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ చేస్తున్న దుష్ప్రచారాలకు ఆ దేవుడు కూడా తగిన శిక్ష విధిస్తాడని అభిప్రాయపడ్డారు. సత్యమే ఎల్లప్పుడూ గెలుస్తుందని వ్యాఖ్యానించారు.

Satyameva Jayate!

Political vendetta and victimization have limits. The Supreme Court’s decision reaffirms that victimization cannot endure for long

The judicial court has made landmark remarks on the misuse of power in KCR garu’s case

Soon, the people’s court will also…

— KTR (@KTRBRS) July 17, 2024