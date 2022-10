October 5, 2022 / 03:35 PM IST

హైద‌రాబాద్ : భార‌త్ రాష్ట్ర స‌మితి పార్టీ ప్ర‌క‌ట‌న‌పై రాజ్య‌స‌భ స‌భ్యులు సంతోష్ కుమార్ ట్వీట్ చేశారు. ఇక ఇండియా న‌డుం బిగించాలి. లెజెండ‌రీ నాయ‌కుడు కేసీఆర్ నాయ‌క‌త్వంలో అస‌మాన‌మైన అభివృద్ధి కార్య‌క్ర‌మాల‌ను త్వ‌ర‌లోనే మీరంతా అనుభ‌వించ‌బోతున్నార‌ని త‌న ట్వీట్‌లో సంతోష్ కుమార్ పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర స‌మితిని భార‌త్ రాష్ట్ర స‌మితిగా ప్ర‌క‌టించార‌ని ఎంపీ సంతోష్ కుమార్ పేర్కొన్నారు.

Buckle up India! You will soon be experiencing an incredible ride of various unmatched development programmes driven by our legendary leader Sri #KCR garu, as he is extending @trspartyonline field to a bigger level in the name of #BharatRashtraSamithi aka #BRS.#DeshKiNetaKCR 💪 pic.twitter.com/ISNsIQfZ4X

— Santosh Kumar J (@MPsantoshtrs) October 5, 2022