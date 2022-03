వికారాబాద్‌లో ప్ర‌భుత్వ మెడిక‌ల్ కాలేజీ.. హ‌ర్షం వ్య‌క్తం చేసిన ఎంపీ రంజిత్ రెడ్డి

March 7, 2022 / 04:20 PM IST

తెలంగాణ బ‌డ్జెట్‌లో భాగంగా మంత్రి హ‌రీశ్ రావు.. వికారాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో ప్ర‌భుత్వ మెడిక‌ల్ కాలేజీని ఏర్పాటు చేస్తామ‌ని ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. దీంతో చేవెళ్ల ఎంపీ రంజిత్ రెడ్డి హ‌ర్షం వ్య‌క్తం చేశారు.

అలాగే.. పాల‌మూరు రంగారెడ్డి జిల్లా సాగునీటి అవ‌స‌రాల‌ను పూర్తిగా తీర్చేందుకు ప్ర‌భుత్వం ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌కంగా పాల‌మూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోత‌ల ప్రాజెక్టును రూ.35,200 కోట్ల‌తో చేప‌ట్టింది. ఇప్ప‌టికే 70 శాతం ప‌నులు పూర్త‌య్యాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో భాగంగా రంగారెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లాలోని 5 ల‌క్ష‌ల ఎక‌రాల‌కు సాగునీరు అంద‌నుంది. ఈ ప్రాజెక్టును ఈసంవ‌త్స‌రంలోనే పూర్తిచేస్తామ‌ని అసెంబ్లీలో మంత్రి హ‌రీశ్ రావు ప్ర‌క‌టించిన‌ నేప‌థ్యంలో చేవెళ్ల నియోజ‌క‌వ‌ర్గం త‌రుపున సీఎం కేసీఆర్‌కు రంజిత్ రెడ్డి ధ‌న్య‌వాదాలు తెలిపారు.

అలాగే.. తెలంగాణ తొలి మ‌హిళా యూనివ‌ర్సిటీ కోసం 100 కోట్ల‌ను కేటాయిస్తున్న‌ట్టు బ‌డ్జెట్ ప్ర‌సంగంలో మంత్రి హ‌రీశ్ రావు ప్ర‌క‌టించ‌డంతో ఎంపీ రంజిత్ రెడ్డి.. హ‌రీశ్ రావును అభినందించారు. మ‌హిళ‌ల భ‌విష్య‌త్తు కోసం.. క్వాలిటీ ఎడ్యుకేష‌న్ కోసం ప్ర‌భుత్వం చూపుతున్న చొర‌వ అభినంద‌నీయ‌మ‌న్నారు.

Delighted by Govt's announcement that Palamuru-Rangareddy irrigation project which will facilitate water for 5 lakh acres and citizens of #Rangareddy and #Vikarabad Dt would be completed within this year. Special thanks to CM #KCR garu on behalf of Chevella constituency people. pic.twitter.com/6ceo04qhQo — Dr Ranjith Reddy – TRS (@DrRanjithReddy) March 7, 2022

Appreciate TS Finance Minister Harish garu's decision to announce 100 Cr. for #Telangana's first university for #Women. A testament to our Government's objective to enable quality #education and a bright future for women.#MahilaBanduKCR @trsharish @trspartyonline @KTRTRS — Dr Ranjith Reddy – TRS (@DrRanjithReddy) March 7, 2022

Great news for all the aspirants in #Vikarabad dt. who aim to pursue their academic journey in the medical field. The district is about to get a Government Medical College this year announced as a part of #TelanganaBudget2022 @trspartyonline @KTRTRS @trsharish @DrAnandMethuku — Dr Ranjith Reddy – TRS (@DrRanjithReddy) March 7, 2022

