December 22, 2022 / 03:33 PM IST

MLC Kavitha | బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ క‌ల్వ‌కుంట్ల క‌విత నిజామాబాద్ జిల్లాలో ప‌ర్య‌టిస్తున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. నిజామాబాద్ జిల్లా ప‌ర్య‌ట‌న‌లో ఉన్న స‌మ‌యంలోనే క‌విత ఓ ట్వీట్ చేశారు. మిమ్మ‌ల్ని మీరు న‌మ్మండి.. ఆ త‌ర్వాత న‌మ్మ‌శ‌క్యం కాని ప‌నుల‌ను మీరు చేయ‌గ‌ల‌రు అని క‌విత త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. ఇవాళ తాను నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ప్ర‌భుత్వ స్కూల్‌ను సంద‌ర్శించాను అని తెలిపారు. ఈ సంద‌ర్భంగా కొంత‌మంది తెలివైన‌, ఆత్మ‌విశ్వాసం గ‌ల విద్యార్థినుల‌ను క‌లిశాన‌ని కవిత పేర్కొన్నారు.

“Believe in yourself and you can do unbelievable things”

Today, I met some smart and confident girls at State Govt School in Nizamabad. pic.twitter.com/nyXJSmajkP

