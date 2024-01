MLC Kavitha | ఇదేనా ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్..? ప్రశ్నించిన ఎమ్మెల్సీ కవిత..

January 24, 2024 / 09:23 PM IST

MLC Kavitha | శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతున్న విద్యార్థినిపై పోలీసుల దాడి అమానుషమని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత మండిపడ్డారు. ఇది తీవ్రంగా ఆందోళన కలిగించే అంశమని, ప్రజాస్వామ్యంలో ఇలాంటివి ఆమోదయోగ్యం కాదన్నారు. ఇదే నా ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ అంటూ నిలదీశారు. ఈ మేరకు కవిత ఎక్స్‌ (ట్విట్టర్‌)లో పోస్ట్‌ పెట్టారు. పోలీసులు వెంటనే బేషరతుగా క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. పోలీసులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ మేరకు జాతీయ మానవ హక్కుల సంఘం జోక్యం చేసుకోవాలంటూ ట్వీట్‌ను ట్యాగ్‌ చేశారు.

The recent incident involving Telangana police is deeply concerning and absolutely unacceptable. Dragging a peaceful student protester and unleashing abrasive behaviour on the protestor raises serious questions about the need for such aggressive tactics by the police.

