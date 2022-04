ఈ స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణంలో భాగమవడం గొప్పవిషయం: మంత్రి కేటీఆర్‌

April 27, 2022 / 07:24 AM IST

హైదరాబాద్‌: టీఆర్‌ఎస్‌ 21వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా పార్టీ నాయకులు, సభ్యులకు మంత్రి కేటీఆర్‌ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షను నెరవేర్చడానికి మన నాయకుడు కేసీఆర్‌ రెండు దశాబ్దాల క్రితం టీఆర్‌ఎస్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. ఉద్యమం నుంచి పాలన వరకు ఈ స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణంలో భాగస్వామ్యమవడం గొప్పవిషయం అని చెప్పారు.

Two decades ago, our leader Sri KCR Garu founded TRS Party to make the aspirations of people of #Telangana a reality

Very grateful to be a part of this inspiring journey from agitation to administration!

Heartfelt greetings to @trspartyonline leaders & members on #21YearsOfTRS pic.twitter.com/9xaK8fEOve

— KTR (@KTRTRS) April 26, 2022