February 7, 2023 / 10:29 AM IST

హైద‌రాబాద్ : ట‌ర్కీ, సిరియాలో సంభ‌వించిన మూడు శ‌క్తివంత‌మైన భూకంపాలు విల‌యం సృష్టించిన సంగ‌తి తెలిసిందే. ట‌ర్కీ, సిరియాలో చోటు చేసుకున్న భూకంప దృశ్యాలు త‌న‌ను తీవ్రంగా క‌లిచివేశాయ‌ని మంత్రి కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు. ఈ ఘ‌ట‌న మాన‌వాళికి చాలా బాధాక‌ర‌మ‌ని పేర్కొన్నారు. ట‌ర్కీ, సిరియా ప్ర‌జ‌ల‌కు ఆ భ‌గ‌వంతుడు మ‌రింత శ‌క్తినివ్వాల‌ని ప్రార్థించారు. మృతుల కుటుంబాల‌కు ప్ర‌గాఢ సానుభూతి తెలిపారు కేటీఆర్.

Shocked to see the visuals of devastation in Turkey & Syria! Truly a very sad day for humanity

Prayers for strength & wholehearted condolences to the bereaved families 🙏#TurkeyEarthquake

— KTR (@KTRBRS) February 7, 2023