April 21, 2022 / 12:06 PM IST

హైద‌రాబాద్ : భార‌త‌దేశంలోనే అత్యంత విజ‌య‌వంత‌మైన స్టార్ట‌ప్ రాష్ట్రంగా తెలంగాణ‌ను నేను ఎందుకు పిలుస్తాను? అనే విష‌యం తెలుసుకోవాలంటే.. త‌ప్ప‌కుండా గురువారం రాత్రి 7 గంట‌ల‌కు జాతీయ చానెల్ ఎన్డీటీవీని చూడాల‌ని రాష్ట్ర ఐటీ, పరిశ్ర‌మ‌ల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ సూచించారు.

అయితే ఎన్డీటీవీలో ప్ర‌సారం కాబోయే ప్రోగ్రామ్‌కు సంబంధించిన ప్రోమోను కేటీఆర్ త‌న ట్వీట్‌కు ట్యాగ్ చేశారు. తెలంగాణ ఆ ఫినిక్స్ రైజెస్ పేరుతో ఈ ప్రోగ్రాం ప్ర‌సారం కానుంది. ప్ర‌తి ఒక్క‌రూ ప్ర‌త్యేక రాష్ట్రం సాధ్యం కాద‌న్నారు. అస‌లు ఇది మ‌న జీవిత‌కాలంలో కాదు అన్నారు. యుద్ధంలో గెల‌వ‌లేము అన్నారు. కానీ కేసీఆర్ మాత్ర‌మే న‌మ్మి, ఎలా సాధ్యం చేశారు? అనే విష‌యాన్ని ఈ ప్రోగ్రాంలో రూపొందించారు.

ఈ ప్రోగ్రాం గురువారం రాత్రి 7 గంట‌ల‌కు, శ‌నివారం రాత్రి 7:30 గంట‌ల‌కు, ఆదివారం రాత్రి 10 గంట‌ల‌కు ఎన్డీటీవీలో ప్ర‌సారం కానుంది.

Why do I call #Telangana the most successful startup state of India?

Please watch “Telangana- A phoenix Rises” on @ndtv tonight at 7 PM pic.twitter.com/mJLP3pvNc9

— KTR (@KTRTRS) April 21, 2022