పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ ధరల తగ్గింపుపై మంత్రి కేటీఆర్‌ ఆసక్తికర ట్వీట్‌

May 22, 2022 / 08:35 PM IST

హైదరాబాద్‌ : పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ ధరలతో పాటు వంటగ్యాస్‌ను రికార్డు స్థాయిలో ధరలను పెంచిన కేంద్రం.. కంటితుడుపు చర్యగా స్వల్పంగా ధరలను తగ్గించింది. అయినా ఇంకా ధరలు సామాన్యుడికి భారంగానే ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో రాష్ట్ర మున్సిపల్‌, ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్‌ ఆసక్తికరమైన ట్వీట్‌ చేశారు. ముందు అసలు ధరలు పెంచింది ఎవరు.. ఇప్పుడు తగ్గింపు పేరుతో ప్రజలను మోసం చేస్తుంది ఎవరూ అంటూ ప్రశ్నించారు.

There was this shopkeeper next to my school who used to hike the prices by 300% during peak season & then just to hoodwink people, slash it by 30% & his cronies would start hailing it as a bumper offer & thank him!

Sounds familiar? Who increased the prices in the first place?

— KTR (@KTRTRS) May 22, 2022