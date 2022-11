November 10, 2022 / 04:05 PM IST

హైద‌రాబాద్ : దేశంలోనే అతిపెద్ద ఐస్ క్రీం కంపెనీని జహీరాబాద్‌లో ప్రారంభించుకోవ‌డం సంతోషంగా ఉంద‌ని రాష్ట్ర ఐటీ, ప‌రిశ్ర‌మ‌ల శాఖ‌ల మంత్రి కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు. హ‌ట్స‌న్ కంపెనీ ద్వారా రోజుకు 7 ట‌న్నుల చాకోలెట్స్, 100 ట‌న్నుల ఐస్‌క్రీంను ప్రాసెస్ చేసే ప్లాంట్ల ప్రారంభోత్స‌వం సంతోషాన్నిస్తుంద‌న్నారు. ప్ర‌సిద్ధి గాంచిన‌ అరుణ్ ఐస్ క్రీమ్స్, ఐబాకో జ‌హీరాబాద్‌లో ఉత్ప‌త్తి చేస్తున్న‌ట్లు తెలిపారు.

ఇవాళ ఇండియాలో ఐస్ క్రీమ్స్ కు పుట్టినిల్లుగా జ‌హీరాబాద్ నిలిచింద‌ని పేర్కొన్నారు. తెలంగాణలో జ‌రుగుతున్న శ్వేత విప్ల‌వానికి ఇది నిద‌ర్శ‌న‌మ‌ని పేర్కొన్నారు. ఈ యూనిట్ ప్ర‌తి రోజు 10 ల‌క్ష‌ల లీట‌ర్ల పాల‌ను కొనుగోలు చేస్తుంద‌ని, దీని వ‌ల్ల 5 వేల మంది పాడి రైతులు లాభం పొందుతున్నార‌ని తెలిపారు. 1500 మందికి ఉపాధి కూడా ల‌భిస్తుంద‌ని కేటీఆర్ చెప్పారు.

Happy to share that with the commissioning of 7 Ton per day Chocolate processing plant & 100T per day Ice-cream manufacturing plant by Hatsun, popularly sold as Arun Ice creams & Ibaco, Zahirabad in Telangana is today home to India’s largest Ice cream manufacturing unit in India pic.twitter.com/Zc1FmT7sHD

