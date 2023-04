April 4, 2023 / 12:57 PM IST

Minister KTR | ప్రధాని మోదీ ఏం చదివారో బయటపెట్టాలని ప్రతిపక్షాలు డిమాండ్‌ చేస్తున్న తరుణంలో పలువురు బీజేపీ నేతల విద్యార్హతలు, వాళ్ల నకిలీ సర్టిఫికెట్లు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో పలువురు బీజేపీ నేతల విద్యార్హతలపై మంత్రి కేటీఆర్‌ విమర్శలు గుప్పించారు. బీజేపీలో ఎంతోమంది మున్నాభాయి ఎంబీబీఎస్‌ ఉన్నట్లున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. ఈ మేరకు మంగళవారం నాడు ట్వీట్‌ చేశారు.

Looks like we have too many MunnaBhai, MBBS types in BJP

2 BJP MPs from Telangana are also allegedly Fake Certificate holders 😄 Have forged certificates from Rajasthan & TN Universities

Isn’t it a criminal offence to lie in your election affidavit on whose basis MP gets…

— KTR (@KTRBRS) April 4, 2023