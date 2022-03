March 1, 2022 / 01:44 PM IST

హైద‌రాబాద్ : త‌మిళ‌నాడు ముఖ్య‌మంత్రి ఎంకే స్టాలిన్‌కు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఐటీ, ప‌రిశ్ర‌మ‌ల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా జ‌న్మ‌దిన శుభాకాంక్ష‌లు తెలిపారు. హ్యాపీ బ‌ర్త్ డే సార్ అంటూ త‌మిళ్‌లో కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు. ఆయురారోగ్యాలతో కలకాలం సుఖ సంతోషాలతో జీవించాలని, ప్ర‌జా సేవ మ‌రింత కాలం చేయాల‌ని కేటీఆర్ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

Warm greetings to Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru @mkstalin on his birthday

பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் ஐயா

May you be blessed with good health, peace and long life in public service

— KTR (@KTRTRS) March 1, 2022