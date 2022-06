June 3, 2022 / 10:19 AM IST

హైద‌రాబాద్ : వాట్సాప్ యూనివ‌ర్సిటీపై రాష్ట్ర ఐటీ, ప‌రిశ్ర‌మ‌ల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ వ్యంగ్యాస్త్రాలు విసిరారు. రాష్ట్రావ‌త‌ర‌ణ వేడుక‌ల నిర్వ‌హ‌ణ సంద‌ర్భంగా బీజేపీ ఏర్పాటు చేసిన ఫోటో ఎగ్జిబిష‌న్‌లో అల్లూరి సీతారామ‌రాజు ఫోటోను ఉంచారు.

ఈ ఫోటోల‌ను అమిత్ షా, కిష‌న్ రెడ్డి తిల‌కించారు. ఈ ఫోటోను టీఆర్ఎస్ నాయ‌కుడు క్రిశాంక్ ట్వీట్ చేయ‌గా.. దాన్ని కేటీఆర్ షేర్ చేస్తూ.. వాట్సాప్ యూనివ‌ర్సిటీలో శిక్ష‌ణ పొంద‌డం వ‌ల్ల క‌లిగే దుష్ప్ర‌భావాలు ఇవే అని పేర్కొన్నారు.

ప్ర‌జాస్వామ్య పోరాట చ‌రిత్ర లేని పార్టీ బీజేపీ అని కేటీఆర్ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. భార‌త‌దేశ స్వాతంత్ర్య పోరాటంలోనూ, తెలంగాణ ఏర్పాటులోనూ ఆ పార్టీ పాత్ర లేద‌న్నారు. ఆ పార్టీ ఏకైక బ‌లం అబ‌ద్ధాలు మాట్లాడ‌టం, దాడులు చేయ‌డ‌మేన‌ని కేటీఆర్ చెప్పారు.

BJP is a party that has no history of democratic struggle; neither in India’s freedom nor in Telangana formation. Their only strength is the double engine of Jhoot & Jhumla https://t.co/1xTxEeBuL8

This is why Education is important , otherwise Idiots will not hesitate to distort History.

Our whole Telangana Struggle was for our Identity.

With all due respect what has Alluri garu to do with Hyderabad or Telangana ?

This is what happens if BJP wants to make Films as History pic.twitter.com/wHtAIqBUG0

— krishanKTRS (@krishanKTRS) June 2, 2022