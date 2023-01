January 28, 2023 / 06:58 PM IST

హైద‌రాబాద్ : అమెరికాకు చెందిన పెట్టుబ‌డుల ప‌రిశోధ‌న సంస్థ హిండెన్‌బ‌ర్గ్ రీసెర్చ్ చేసిన ఆరోప‌ణ‌లు అదానీ గ్రూప్ షేర్ల‌ను కుదిపేస్తున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. అయితే అదానీ గ్రూప్‌పై హిండెన్ బ‌ర్గ్ ఇచ్చిన నివేదిక‌పై బీఆర్ఎస్ పార్టీ వ‌ర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా స్పందించారు. అదానీ గ్రూప్ స్టాకుల్లో ఎల్ఐసీ, ఎస్‌బీఐ సంస్థ‌లు రూ. 77 వేల కోట్లు, రూ. 80 వేల కోట్లు ఎందుకు పెట్టాయి? ఎల్ఐసీ, ఎస్‌బీఐ సంస్థ‌ల‌ను అలా నెట్టిందెవ‌రు? ఈ మొత్తం వ్య‌వ‌హారంలో వారికి ఎవ‌రు స‌హాయం చేశారు? అని ప్ర‌శ్న‌ల వ‌ర్షం కురిపించారు. ఈ తీవ్ర‌మైన ప్ర‌శ్న‌ల‌కు స‌మాధానం చెప్పాల్సిన అవ‌స‌రం ఉంద‌ని కేటీఆర్ అన్నారు.

There are serious questions that need to be answered by the NPA Govt on #HindenburgReport

Why do LIC & SBI have such large exposure ₹77,000 Cr & ₹80,000 Crore to Adani group stocks? Who pushed them to do so?

Who was aiding & abetting them in this entire episode?

— KTR (@KTRBRS) January 28, 2023