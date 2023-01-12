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Home Telangana Minister Ktr Met With Hul Chairmen Sanjeev Mehta

హిందూస్తాన్ యూనిలివ‌ర్ చైర్మ‌న్‌తో మంత్రి కేటీఆర్ భేటీ

హిందూస్తాన్ యూనిలివ‌ర్ చైర్మ‌న్‌తో మంత్రి కేటీఆర్ భేటీ

ముంబై : హిందూస్తాన్ యూనిలివ‌ర్ చైర్మ‌న్ సంజీవ్ మెహ‌తాతో రాష్ట్ర ఐటీ, పరిశ్ర‌మ‌ల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ భేటీ అయ్యారు.మ‌హారాష్ట్ర రాజ‌ధాని ముంబైలో జ‌రిగిన ఈ స‌మావేశంలో తెలంగాణ‌ రాష్ట్రంలో పెట్టుబ‌డుల అవ‌కాశాల‌పై కేటీఆర్, సంజీవ్ మెహ‌తా క‌లిసి చ‌ర్చించారు. ఎఫ్ఎంసీజీ సెక్టార్‌లో పెట్టుబ‌డుల అవ‌కాశాల‌పై చ‌ర్చించారు. ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో ప‌రిశ్ర‌మ‌ల శాఖ ప్రిన్సిప‌ల్ సెక్ర‌ట‌రీ జ‌యేశ్ రంజ‌న్‌తో పాటు ప‌లువురు పాల్గొన్నారు.

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