October 3, 2022 / 04:42 PM IST

హైద‌రాబాద్ : మై విలేజ్ షో యూట్యూబ్ చానెల్ ద్వారా ఎంతో పాపులారిటీ సంపాదించుకున్న గంగ‌వ్వ‌ను టీఆర్ఎస్ పార్టీ వ‌ర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ నిన్న క‌రీంన‌గ‌ర్‌లో క‌లిశారు. క‌రీంన‌గ‌ర్ క‌ళోత్స‌వ ముగింపు వేడుక‌లకు హాజ‌రైన గంగ‌వ్వ‌ను కేటీఆర్ ఆత్మీయ ఆలింగ‌నం చేసుకున్నారు. ఈ ఫోటోను తెలంగాణ డిజిట‌ల్ మీడియా డైరెక్ట‌ర్ కొణత దిలీప్ ట్వీట్ చేశారు.

ఈ ఫోటోను కేటీఆర్ రీట్వీట్ చేశారు. ప‌క్కా లోక‌ల్ యూట్యూబ్ స్టార్ గంగ‌వ్వ‌ను క‌లుసుకోవ‌డం ఎంతో ఆనందంగా ఉంద‌ని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. వీలైనంత త్వ‌ర‌గా మై విలేజ్ షోకు అతిథిగా వెళ్తాన‌ని గంగ‌వ్వ‌కు ప్రామిస్ ఇచ్చాన‌ని కేటీఆర్ త‌న ట్వీట్‌లో వెల్ల‌డించారు.

Pleasure meeting the popular & Pakka local You Tube star Gangavva Garu 😊

Promised her that I’ll be a guest on her My Village Show asap https://t.co/0Lr5aDQEiI

— KTR (@KTRTRS) October 3, 2022