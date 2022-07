July 30, 2022 / 04:29 PM IST

హైద‌రాబాద్ : తెలంగాణ‌పై కేంద్ర పౌర విమాన‌యాన శాఖ మంత్రి జ్యోతిరాధిత్య సింధియా చేసిన వ్యాఖ్య‌ల‌పై రాష్ట్ర ఐటీ, పుర‌పాల‌క శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ ఘాటుగా స్పందించారు. పాల‌న‌లో విఫ‌ల‌మైన BIMARU రాష్ట్రాల్లోని బీజేపీ నాయ‌కుల చిత్త‌శుద్ధిని మీరు నిజంగా మెచ్చుకోవాల‌ని సింధియాను ఉద్దేశించి కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు. వారు తెలంగాణ‌కు వ‌చ్చి విభ‌జ‌న రాజ‌కీయ ఎజెండాను ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు కుట్ర‌లు చేస్తున్నార‌ని మండిప‌డ్డారు. ఈ సంద‌ర్భంగా తాను ధైర్యంగా సింధియాకు స‌వాల్ చేస్తున్నాను. మీ సొంత రాష్ట్రం మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌లో తెలంగాణలో కంటే మెరుగైనా అభివృద్ధి జ‌రిగి ఉంటే చూపించాల‌ని కేటీఆర్ స‌వాల్ విసిరారు.

దేశ జ‌నాభాలో 2.5 శాతం ఉన్న తెలంగాణ జ‌నాభా.. దేశానికి 5 శాతం జీడీపీని కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంద‌ని కేటీఆర్ మ‌రో ట్వీట్ చేశారు. ప్ర‌తి తెలంగాణ పౌరుడు ఈ దేశానికి డబుల్ ఇంజిన్‌గా దోహ‌ద‌ప‌డ్డాడ‌ని పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం లాగే బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలు కూడా క‌ష్ట‌డితే 75వ స్వాతంత్ర్య దినోత్స‌వం నాటికి ఈ దేశం 10 ట్రిలియ‌న్ల ఎకాన‌మీకి చేరుకునే అవ‌కాశం ఉండేద‌న్నారు కేటీఆర్.

You really have to admire the temerity of BJP leaders from failed BIMARU states!

They come to #Telangana & indulge in subterfuge & bluff to further their divisive political propaganda

I dare @JM_Scindia Ji to show us one metric where his state MP fared better than Telangana

— KTR (@KTRTRS) July 30, 2022