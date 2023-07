July 8, 2023 / 10:45 AM IST

హైద‌రాబాద్‌: బ‌య్యారంలో స్టీల్ ప్లాంట్‌(Bayyaram Steel Plant) ఏర్పాటు విష‌యంలో కేంద్ర స‌ర్కార్ విఫ‌ల‌మైన‌ట్లు మంత్రి కేటీఆర్ విమ‌ర్శించారు. ఇవాళ వ‌రంగ‌ల్ జిల్లాలో ప్ర‌ధాని మోదీ ప‌ర్య‌టిస్తున్న నేప‌థ్యంలో ఆయ‌న త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో స్పందించారు. సుదీర్ఘ కాలం నుంచి పెండింగ్‌లో ఉన్న బ‌య్యారం స్టీల్ ప్లాంట్ పై ప్ర‌ధాని మోదీ ప్ర‌క‌ట‌న చేయాల‌ని కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు. ఏపీ విభ‌జ‌న చట్టంలో హామీ ఇచ్చినా.. ఆ ప్లాంట్ ఏర్పాటు క‌ల‌గానే మిగిలిపోయింద‌ని, అసంపూర్తిగా ఉన్న ఆ డిమాండ్‌ను నెర‌వేర్చాల‌ని మంత్రి కేటీఆర్ కోరారు.

PM @NarendraModi Ji,

The long-standing dream of the people of Telangana for an integrated steel plant at Bayyaram remains unfulfilled, despite being promised in the AP Reorg Act.

Even after 9 years, and several reminders, the BJP-led Union Government's continued denial is… pic.twitter.com/Jo3fwbJtON

— KTR (@KTRBRS) July 8, 2023