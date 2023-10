Minister Harish Rao | గాంధీ ఆస్పత్రిలో ఐవీఎఫ్‌ సెంటర్.. మంత్రి హరీశ్‌ రావు ఇంట్రెస్టింగ్‌ ట్వీట్‌

October 8, 2023 / 09:02 AM IST

Minister Harish Rao | గాంధీ ఆస్పత్రిలో తొలిసారిగా ప్రభుత్వ ఐవీఎఫ్‌ సెంటర్‌ను ఇవాళ తెలంగాణ సర్కార్‌ అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నదని రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హరీశ్‌ రావు తెలిపారు. ఇది చరిత్రలో మైలురాయిగా నిలిచిపోతుందని వ్యాఖ్యానించారు. అత్యంత ఖరీదైన ఐవీఎఫ్‌ ట్రీట్‌మెంట్‌ను ఇప్పుడు ప్రజలకు ఉచితంగా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చినందుకు సీఎం కేసీఆర్‌కు ట్విట్టర్‌ (ఎక్స్‌ ) వేదికగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

అన్ని రంగాల్లో దూసుకెళ్తూ తెలంగాణ రాష్ట్రం యావత్‌ దేశానికే ఆదర్శంగా నిలుస్తోందని మంత్రి హరీశ్‌ రావు అన్నారు. ఆరోగ్య తెలంగాణ సాధించిన ఈ అపూర్వ విజయాన్ని సెలబ్రేట్‌ చేసుకోవడంలో అందరూ భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు. తెలంగాణ అమలు చేస్తోంది.. దేశం ఆచరిస్తోందని వ్యాఖ్యానించారు.

Today is a historic milestone as Telangana government sets up the first government IVF (In vitro fertility) center at Gandhi hospital.

Thanks to Hon’ble #CMKCR garu’s visionary leadership, expensive IVF treatments are now free making services accessible and affordable to… pic.twitter.com/HR0oVsvso5

— Harish Rao Thanneeru (@BRSHarish) October 8, 2023