March 9, 2022 / 02:45 PM IST

హైద‌రాబాద్ : ముఖ్య‌మంత్రి కేసీఆర్‌పై ఆర్థిక మంత్రి హ‌రీశ్‌రావు ప్ర‌శంస‌లు కురిపించారు. ఉద్యోగాల భ‌ర్తీకి సంబంధించి సీఎం కేసీఆర్ మ‌రో గొప్ప ప్ర‌క‌ట‌న చేశార‌ని కొనియాడారు. తెలంగాణ ప్ర‌జ‌ల కోరిక‌ల‌ను, హామీల‌ను కేసీఆర్ ఒక్కొక్క‌టిగా నెర‌వేరుస్తున్నార‌ని హ‌రీశ్‌రావు పేర్కొన్నారు.

రాష్ట్రం ఏర్ప‌డిన త‌ర్వాత ఇప్ప‌టికే 1.32 ల‌క్షల ప్ర‌భుత్వ ఉద్యోగాల‌ను భ‌ర్తీ చేయ‌గా, తాజాగా మ‌రో 80,039 ఉద్యోగాల భ‌ర్తీకి సీఎం కేసీఆర్ నోటిఫికేష‌న్లు వ‌స్తాయ‌ని ప్ర‌క‌టించ‌డం హ‌ర్షించ‌ద‌గ్గ విష‌య‌మ‌న్నారు. మ‌రో 11,103 కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగాల‌ను క్ర‌మ‌బ‌ద్దీక‌రిస్తామ‌ని సీఎం ప్ర‌క‌ట‌న చేయడం గొప్ప విష‌య‌మ‌ని హ‌రీశ్‌రావు పేర్కొన్నారు.

Another landmark announcement by our torch bearer #CMKCR Garu, the leader who is fulfilling the promises & wishes of #Telangana

After providing 1.32 lakh govt jobs to our youth,CM Garu has announced 80,039 govt jobs for direct recruitment & regularising 11,103 contractual jobs pic.twitter.com/Xe9CI8Lmi6

— Harish Rao Thanneeru (@trsharish) March 9, 2022