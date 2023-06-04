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KCR Urban Park | కేసీఆర్ అర్బ‌న్ పార్కులో చిరుత ప్ర‌త్య‌క్షం.. వీడియో

KCR Urban Park | మ‌హ‌బూబ్‌న‌గ‌ర్ జిల్లా అప్ప‌న‌ప‌ల్లిలోని కేసీఆర్ అర్బ‌న్ పార్కు గోల్ బంగ్లా వాచ్ ట‌వ‌ర్ ద‌గ్గ‌ర చిరుత పులి క‌నిపించ‌గా, ఆ వీడియోను ఎంపీ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్టు చేశారు.

KCR Urban Park | కేసీఆర్ అర్బ‌న్ పార్కులో చిరుత ప్ర‌త్య‌క్షం.. వీడియో

KCR Urban Park | ముఖ్య‌మంత్రి కేసీఆర్ చేప‌ట్టిన హ‌రిత‌హారం అద్భుత ఫ‌లితాల‌ను ఇస్తున్న‌ద‌ని రాజ్య‌స‌భ స‌భ్యుడు సంతోష్ కుమార్ పేర్కొన్నారు. మ‌హ‌బూబ్‌న‌గ‌ర్ జిల్లా అప్ప‌న‌ప‌ల్లిలోని కేసీఆర్ అర్బ‌న్ పార్కు గోల్ బంగ్లా వాచ్ ట‌వ‌ర్ ద‌గ్గ‌ర చిరుత పులి క‌నిపించ‌గా, ఆ వీడియోను ఎంపీ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్టు చేశారు. హ‌రిత‌హారంతో గ్రీన‌రీ పెర‌గ‌డంతోనే ఇవాళ ఈ దృశ్యం క‌నిపించింది. తెలంగాణ అంత‌టా ప‌చ్చ‌ద‌నం పెంచాల‌నే సీఎం కేసీఆర్ సంక‌ల్పానికి వంద‌నాలు అంటూ సంతోష్ కుమార్ రాసుకొచ్చారు.

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