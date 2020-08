సీడ్‌ గణేష్‌ కార్యక్రమం ప్రారంభం

హైదరాబాద్‌ : గ్రీన్‌ ఇండియా ఛాలెంజ్‌లో భాగంగా వినాయక చవితి పండుగ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని ఎంపీ సంతోష్‌కుమార్‌ వినూత్న కార్యక్రమం చేపట్టారు. సీడ్‌ గణేష్‌ అనే వినూత్న కార్యక్రమాన్ని మంత్రి అల్లోల ఇంద్రకరణ్‌రెడ్డి, ఎంపీ జోగినపల్లి సంతోష్‌కుమార్‌ నేడు లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా వీరు మాట్లాడుతూ.. ఆధ్యాత్మికతకు, ప్రకృతి, పర్యావరణ రక్షణను జోడించడమే సీడ్‌ గణేష్‌ కార్యక్రమం సంకల్పం అన్నారు. స్వచ్ఛమైన మట్టిలో వేప విత్తనాన్ని కలిపి తయారు చేసిన గణపతి విగ్రహాలను పంపిణీ చేయడమే సీడ్‌ గణేష్‌ కార్యక్రమం ఉద్దేశమని తెలిపారు. ఈ గణేష్‌ చతుర్థిని పర్యావరణహితంగా జరుపుకుందామని పిలుపునిచ్చారు.



As we prepare to welcome Ganesh ji to our homes soon, why don’t we do it in an environment friendly way? After much appreciated #GIC shall we have this thoughtful #SeedGanesha?

This Clay Idol will have a seed embedded into it, so that the seed can grown once Ganesha is immersed???? pic.twitter.com/gV8HnqZG4F