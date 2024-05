KTR | ఐదేండ్లకోసారి ప్రభుత్వాలను ఎన్నుకునే అదురైన అవకాశం ఎన్నికలు: కేటీఆర్‌

May 13, 2024 / 12:08 PM IST

హైదరాబాద్‌: ఐదేండ్లకోసారి ప్రభుత్వాలను ఎన్నుకునే అరుదైన అవకాశం ఎన్నికలని బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ (KTR) అన్నారు. ఎలాంటి ప్రభుత్వం కావాలో రాజ్యాంగం ఇచ్చిన గొప్ప అవకాశమని చెప్పారు. మన ప్రభుత్వాలను మనం నిర్ణయించే అధికారం ప్రజల చేతుల్లోనే ఉన్నప్పుడు.. ఇవాళ ఓటు వేయకుండా తర్వాత నిందిస్తే లాభం లేదని చెప్పారు. లోక్‌సభ ఎన్నికల సందర్భంగా బంజారాహిల్స్‌లోని నందీనగర్‌లో ఉన్న జీహెచ్ఎంసీ కమ్యూనిటీ హాల్‌లో కుమారుడు హిమాన్షు, సతీమణి శైలిమతో కలిసి కేటీఆర్‌ ఓటువేశారు. అనంతరం మాట్లాడుతూ.. దయచేసి అందరూ బయటకు వచ్చి ఓటుహక్కు వినియోగించుకోవాలన్నారు. మంచి ప్రభుత్వాలను, మంచి నాయకులను, సమస్యలకు ప్రాతినిథ్యం వహించే వారికి ఓటెయ్యాలని సూచించారు.

పోలింగ్‌ స్టేషన్‌లో కరెంటు కోతలు లేకుండా జనరేటర్లు పెట్టి ముగ్గురు ముగ్గురు అధికారులతోని ప్రభుత్వం కష్టపడుతున్నదని విమర్శించారు. తెలంగాణ తెచ్చిన నాయకుడు తెలంగాణ తెచ్చిన పార్టీకి కేసీఆర్‌ నాయకుడని, తెలంగాణ కోసం, తెలంగాణ భవిష్యత్తు కోసం ఓటేశానని చెప్పారు.

#WATCH | Hyderabad, Telangana: After casting his vote, BRS leader KT Rama Rao says, “We are very confident and hopeful as well. Our best tally was 11 and this time we are hoping for more. The big man who cheated India 10 years ago has been completely outed and people have… pic.twitter.com/yyAogreS7C

— ANI (@ANI) May 13, 2024