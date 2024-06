Kishan Reddy | శరీరాన్ని, మనసును కలిపే ప్రక్రియ యోగా: కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌ రెడ్డి

June 21, 2024 / 10:05 AM IST

హైదరాబాద్‌: యోగా అంటే శరీరాన్ని, మనసును కలిపే ప్రక్రియ అని కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌ రెడ్డి (Kishan Reddy) అన్నారు. ప్రాణిని ప్రకృతితో కలపడమే యోగా అంతరార్థం అని చెప్పారు. నేడు ప్రపంచమంతా యోగా వైపు చూస్తున్నదని తెలిపారు. నిజాం కాలేజీ గ్రౌండ్స్‌లో నిర్వహించిన యోగా మహోత్సవంలో కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌ రెడ్డి, బీజేపీ ఎంపీ లక్ష్మణ్‌ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కిషన్‌ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. యోగా అలవాటు చేసుకుంటే విజయాలన్నీ చేకూరుతాయన్నారు.

ప్రధానిగా మోదీ నిర్ణయాన్ని ప్రపంచమంతా ఆచరిస్తున్నదని బీజేపీ ఎంపీ లక్ష్మణ్‌ అన్నారు. మోదీ వల్ల యోగాకు అన్ని దేశాల్లో ప్రాముఖ్యత లభించిందని తెలిపారు. కులమతాలకు అతీతంగా అందరూ నేర్చుకోవాల్సిన విద్య యోగా అని వెల్లడించారు. ఇక కరీంనగర్‌లోని జ్యోతినగర్‌ మున్సిపల్‌ గ్రౌండ్‌లో యోగా దినోత్సవం నిర్వహించారు. కేంద్ర సహాయమంత్రి బండి సంజయ్‌ యోగాసానాలు వేశారు.

వరంగల్‌ సీకేఎం కాలేజీలో అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని ఘనం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథిగా చినజీవయర్‌ స్వామి హాజరయ్యారు. అదేవిధంగా విద్యార్థులు, స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రతినిధులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

