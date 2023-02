February 24, 2023 / 03:17 PM IST

హైదరాబాద్‌: అకస్మాత్తుగా గుండెపోటు రావడంతో ఇవాళ ఉదయం ఓ వ్యక్తి నడిరోడ్డుపై కుప్పకూలిపోయాడు. అక్కడే ఉన్న ట్రాఫిక్‌ కానిస్టేబుల్ అది గమనించి వెంటనే సీపీఆర్‌ చేశాడు. దాంతో బాధితుడు వెంటనే స్పృహలోకి వచ్చి ఊపిరి తీసుకోవడం మొదలుపెట్టాడు. వెంటనే కానిస్టేబుల్‌ బాధితుడిని ఆస్పత్రికి తరలించాడు. రంగారెడ్డి జిల్లా రాజేంద్రనగర్‌లోని ఆరాంగర్ చౌరస్తాలో ఇవాళ ఉదయం 9.30 గంటల సమయంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.

ఉదయం 9.30 గంటల సమయంలో ఆరాంగర్ నుంచి ఎల్బీనగర్ వైపు వెళ్తున్న బాలరాజు అనే వ్యక్తికి ఒక్కసారిగా గుండెపోటు రావడంతో అక్కడికక్కడే కుప్పకూలిపోయాడు. ఆ సమయంలో రాజేంద్రనగర్‌ పోలీస్‌ స్టేషన్‌కు చెందిన ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ రాజశేఖర్‌ అక్కడే విధి నిర్వహణలో ఉన్నాడు. బాలరాజు పడిపోవడం గమనించి హుటాహుటిన అతని దగ్గరికి పరిగెత్తుకెళ్లాడు. అతని పరిస్థితిని గమనించి వెంటనే సీపీఆర్‌ చేశాడు.

అలా కొంతసేపు సీపీఆర్‌ చేయగానే స్పృహలోకి వచ్చిన బాలరాజు తనంతట తానుగా ఊపిరి తీసుకోవడం మొదలుపెట్టాడు. ఆ వెంటనే కానిస్టేబుల్ రాజశేఖర్‌.. బాలరాజును స్థానికంగా ఉన్న ఓ ప్రైవేట్‌ ఆస్పత్రికి తరలించి ప్రాణాలు కాపాడాడు. దాంతో కానిస్టేబుల్‌ రాజశేఖర్‌పై తెలంగాణ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హరీష్‌ రావు ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు.

సీపీఆర్‌ చేయడం ద్వారా ఒక మనిషి అమూల్యమైన ప్రాణాలను కాపాడి కానిస్టేబుల్‌ రాజశేఖర్‌ గొప్ప పనిచేశారని మంత్రి హరీష్‌ రావు ప్రశంసించారు. వచ్చే వారం తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఫ్రంట్‌లైన్‌ ఉద్యోగులు, కార్యకర్తలకు సీపీఆర్‌ శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తుందని ఆయన చెప్పారు. రోడ్లపై గుండెపోటుతో కుప్పకూలుతున్న ఘటనలు పెరిగిపోతుండటంతో తాము ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని మంత్రి తెలిపారు.

అంతేగాక, బాధితుడు బాలరాజుకు కానిస్టేబుల్‌ రాజశేఖర్‌ సీపీఆర్‌ చేసిన ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోను మంత్రి హరీశ్‌రావు తన అధికారిక ట్విటర్‌ అకౌంట్‌లో షేర్‌ చేశారు. ఆ వీడియోతోపాటు బాధితుడు బాలరాజుకు ఎమర్జెన్సీలో వైద్య సిబ్బంది చికిత్స చేస్తున్న ఫొటోను, అనంతరం ఐసీయూలో బాలరాజు చికిత్స పొందుతున్న ఫొటోను కూడా మంత్రి పోస్ట్‌ చేశారు.

Highly Appreciate traffic police Rajashekhar of Rajendranagar PS for doing a commendable job in saving precious life by immediately doing CPR. #Telangana Govt will conduct CPR training to all frontline employees & workers next week inview of increasing reports of such incidents pic.twitter.com/BtPv8tt4ko

— Harish Rao Thanneeru (@BRSHarish) February 24, 2023