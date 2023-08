August 23, 2023 / 09:21 PM IST

Goldman Sachs | రాష్ట్ర రాజ‌ధాని హైద‌రాబాద్ న‌గ‌రంలో ఇప్ప‌టికే త‌మ కార్యక‌లాపాలు ప్రారంభించిన గోల్డ్‌మెన్ సాక్స్ భారీ విస్త‌ర‌ణ దిశ‌గా అడుగులేస్తోంది. హైద‌రాబాద్‌లో రెట్టింపు సిబ్బందితో త‌మ‌ కార్య‌క‌లాపాలు విస్త‌రించ‌నున్న‌ట్లు గోల్డ్‌మెన్ సాక్స్ ప్ర‌క‌టించింది. న్యూయార్క్ ప‌ర్య‌ట‌న‌లో ఉన్న రాష్ట్ర ఐటీ, ప‌రిశ్ర‌మ‌ల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్‌తో గోల్డ్‌మెన్ సాక్స్ ప్ర‌తినిధులు భేటీ అయ్యారు. ఈ భేటీ అనంత‌రం కంపెనీ ఈ కీల‌క నిర్ణ‌యం తీసుకుంది.

అద‌నంగా 2 వేల మంది నిపుణుల‌కు ఉపాధి క‌ల్పించ‌నుంది. సంస్థ విస్త‌ర‌ణ‌తో హైద‌రాబాద్ మ‌రింత బ‌లోపేత‌మ‌వుతుంద‌ని కేటీఆర్ అన్నారు. బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్స్, ఇన్సూరెన్స్ రంగాల్లో మ‌రింత బ‌లోపేతం అవుతుంద‌ని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. హైటెక్‌సిటీలోని సలార్‌పురియా సత్వ నాలెడ్జ్‌ సిటీలో ఏర్పాటు చేసిన గోల్డ్‌మెన్‌ సాక్స్‌ ఆఫీస్‌ను మంత్రి కేటీఆర్ ఇప్ప‌టికే ప్రారంభించారు.

Good news from New York!

Goldman Sachs to expand big in Hyderabad. Adds 2000 new jobs!

The Goldman Sachs Group, Inc., an American multinational investment bank and financial services company, announced to expand with an impressive 8-floor office, aiming to bring 2000 new jobs.… pic.twitter.com/12QhFNpME6

