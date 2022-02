February 15, 2022 / 06:06 PM IST

హైద‌రాబాద్ : కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న మతతత్వ విభజన రాజకీయాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌కు సర్వత్రా మద్ధతు లభిస్తున్నది. ఈ మేరకు మాజీ ప్రధాని, జనతాదళ్ (సెక్యులర్) జాతీయ అధ్యక్షుడు హెచ్‌డీ దేవేగౌడ సీఎం కేసీఆర్ పోరాటానికి తన సంపూర్ణ మద్ధతు ప్రకటించారు. దేశంలో మత తత్వానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నందుకు సీఎం కేసీఆర్‌ను దేవేగౌడ‌ అభినందించారు.

ఈ క్ర‌మంలో సీఎం కేసీఆర్‌కు దేవేగౌడ ఫోన్ చేశారు. దేవేగౌడ మాట్లాడుతూ రావు సాబ్…మీరు అద్భుతంగా పోరాడుతున్నారు. మత తత్వ శక్తుల మీద ఎవరమైనా పోరాటాన్ని కొనసాగించాల్సిందే. దేశ లౌకికవాద సంస్కృతిని, దేశాన్ని కాపాడుకునేందుకు మేమంద‌రం మీకు అండగా వుంటాం… మీ యుద్దాన్ని కొనసాగించండి.. మా సంపూర్ణమద్దతు మీకు ఉంటుంది అంటూ దేవేగౌడ తన మద్దతును ప్రకటించారు.

కాగా.. తాను త్వరలోనే బెంగళూరుకు వచ్చి సమావేశమ‌వుతాన‌ని ఈ సందర్భంగా సీఎం కేసీఆర్ దేవేగౌడ‌కు తెలిపారు.

Today former Prime minister HD Devegowda had called upon the CM K Chandrashekar Rao and spoke to him. Devegowda said, "Congratulations, you have taken up a big battle, we are with you, we will have to fight communal forces and save the country: CMO Telangana

