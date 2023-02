సీఎం కేసీఆర్‌కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షల వెల్లువ.. కేజ్రీవాల్‌, స్టాలిన్‌, హిమంత విషెస్‌

February 17, 2023 / 12:05 PM IST

హైదరాబాద్‌: ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ జన్మదినం సందర్భంగా ఆయనకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ప్రధాని మోదీ.. సీఎం కేసీఆర్‌కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. చిరకాలం ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. భగవంతుడు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌కు ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం ఇవ్వాలని ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి కేజ్రీవాల్‌ ప్రార్థించారు.

Birthday greetings to Telangana Chief Minister Shri K Chandrasekhar Rao Garu. May God bless you with a long and healthy life. — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 17, 2023

తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్‌, అసోం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వశర్మ.. కేసీఆర్‌కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

Heartiest Birthday Greetings to Hon'ble @TelanganaCMO Thiru. K.Chandrasekhar Rao Garu. Wishing you a long and healthy life in service of the people of Telangana and in fighting divisive politics. — M.K.Stalin (@mkstalin) February 17, 2023

Warm birthday wishes to Hon’ble Chief Minister of Telangana Shri K Chandrashekar Rao ji. May Maa Kamakhya and Mahapurush Srimanta Sankardev bless him with good health and a long life.@TelanganaCMO — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) February 17, 2023

చిరు, పవన్‌ కల్యాణ్..

సీఎం కేసీఆర్‌కు మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కలకాలం ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. ప్రజా జీవితంలో తనదైన పంథాను కలిగిన కేసీఆర్‌ సంతోషకరమైన జీవిత, ఆరోగ్యకరమైన దీర్ఘాయుష్షును ఆ భగవంతుడు ప్రసాదించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానని జనసేన అధినేత, పవర్‌స్టార్‌ పవన్‌ కల్యాణ్‌ అన్నారు. సీఎం కేసీఆర్‌కు సూపర్‌స్టార్‌ మహేశ్‌ బాబు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

Wishing our beloved Chief Minister Shri.KCR garu a very Happy Birthday !! May you have a long, healthy and blessed life Sir! 🙏 Many Many Happy Returns! 💐💐 @TelanganaCMO — Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) February 17, 2023

Wishing hon'ble CM #KCR garu a very happy birthday and a glorious year ahead! 🙏 @TelanganaCMO — Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) February 17, 2023

కీసరలో ఎంపీ సంతోశ్‌ ప్రత్యేక పూజలు

సీఎం కేసీఆర్‌ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఎంపీ సంతోశ్‌ కుమార్‌ కీసర రామలింగేశ్వరస్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి నేతృత్వంలో రాష్ట్రం, దేశం సుభిక్షంగా ఉండాలని ప్రార్థించారు. మంత్రి మల్లారెడ్డి కలిసి కీసర అర్బన్‌ ఎకోపార్కులో మొక్కలు నాటారు. పార్టీ నాయకులతో కలిసి కేక్‌ కట్‌చేశారు.

బల్కంపేట అమ్మవారికి ఎమ్మెల్సీ కవిత బంగారు బోనం

సీఎం కేసీఆర్‌ జన్మదినం సందర్భంగా ఎమ్మెల్సీ కవిత హైదరాబాద్‌లోని బల్కంపేట అమ్మవారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అమ్మవారికి బంగారు బోనం సమర్పించారు. ముఖ్యమంత్రి పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని రాజశ్యామల పూజలు చేశారు.

సిద్దిపేటలో కేక్‌ కట్‌చేసిన మంత్రి హరీశ్‌ రావు

సీఎం కేసీఆర్‌ జన్మదినం సందర్భంగా సిద్దిపేట క్యాంపు కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన రక్తదాని శిబిరాన్ని మంత్రి హరీశ్‌ రావు ప్రారంభించారు. పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలతో కలిసి కేక్‌ కట్‌చేశారు. కేసీఆర్‌ ఈ మట్టి బిడ్డ కావడం తమకు గర్వకారణమని హరీశ్‌ రావు అన్నారు. తెలంగాణ సాధించిన కారణజన్ముడన్నారు. రైతుబంధు, రైతు బీమా వంటి పథకాలు దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిచాయని చెప్పారు. తెలంగాణ ప్రజలు ఆత్మగౌరవంతో బతికేలా ముఖ్యమంత్రి కృషిచేస్తున్నారని వెల్లడించారు.

నల్లగొండలో మంత్రి జగదీశ్‌రెడ్డి మృత్యుంజయ హోమం

సూర్యాపేటలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ పుట్టినరోజు వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. జిల్లా కలెక్టరేట్‌ ఆవరణలో మంత్రి జగదీశ్‌రెడ్డి మొక్కలు నాటారు. నల్లగొండ పట్టణంలోని చాయా సోమేశ్వర ఆలయంలో జిల్లా ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి మృత్యుంజయ ఆయుష్యు హోమం నిర్వహించారు. అనంతరం మాట్లాడుతూ.. అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేసిన మహోన్నత వ్యక్తి సీఎం కేసీఆర్‌ అని అన్నారు. తెచ్చిన రాష్ట్రాన్ని దేశానికే తలమానికంగా తయారుచేసిన ఘనత ముఖ్యమంత్రికే దక్కుతుందని చెప్పారు. సంక్షేమం, అభివృద్ధిని సమపాళ్లలో ముందుకు తీసుకువెళ్తూ దేశప్రజల అభిమానాన్ని చూరగొన్నారని వెల్లడించారు.

దేశాభివృద్ధి కేసీఆర్‌తోనే సాధ్యం: మంత్రి అల్లోల‌

సీఎం కేసీఆర్ జన్మదినం సందర్భంగా మంత్రి అల్లోల‌ ఇంద్రక‌ర‌ణ్ రెడ్డి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. సీఎం కేసీఆర్ నిండు నూరేళ్లు ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నానని అన్నారు. దేశ సర్వతోముఖాభివృద్ధికి మరింత కృషి చేసేలా దేవుడు శక్తి ప్రసాదించాలని ఆకాంక్షించారు.

రాష్ట్రాన్ని సాధించి, ఎంతో అభివృద్ధి చేయడంతో పాటు అనేక సంక్షేమ‌ పథకాలు అమలు చేస్తున్నారని చెప్పారు. తన పాలనతో దేశానికే ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారని కొనియాడారు. తెలంగాణ తరహాలో దేశాభివృద్ధి కేసీఆర్‌తోనే సాధ్యమన్నారు.