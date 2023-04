April 26, 2023 / 08:17 AM IST

హైదరాబాద్‌: రాజధాని హైదరాబాద్‌ను (Hyderabad) అకాల వర్షం ముంచెత్తింది. ఈదురు గాలులు, ఉరుమెలు మెరుపులతో మంగళవారం సాయంత్రం మొదలైన వాన (Rain) రాత్రంతా కురుస్తూనే ఉంది. తెల్లవారుజాము వరకు కుండపోతగా కురిన వానతో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. పలు కాలనీల్లోని ఇండ్లలోకి నీరుచేరింది. పలుచోట్ల రోడ్లపైకి నీరుచేరడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. అయితే వరద నీరు నిలిచినచోట జీహెచ్‌ఎంసీ బృందాలు రంగంలోకి దిగాయి. నీటిని డ్రైనేజీల్లోకి వెళ్లేలా చర్చలు తీసుకున్నారు. వర్షం వల్ల ఎవరైనా ఇబ్బంది పడితే సహాయం కోసం 040-29555500 నంబర్‌ సంప్రదించాలని జీహెచ్‌ఎంసీ అధికారులు తెలిపారు.

రాత్రి కురిసిన భారీ వానకు రహమత్‌ నగర్‌లో (Rahamath nagar) విషాదం చోటుచేసుకున్నది. ఓ ఇల్లు గోడకూలడంతో 8 నెలల చిన్నారి మృతిచెందింది. మంగళవారం అర్థరాత్రి సమయంలో రహమత్‌నగర్‌లోని ఓ రేకుల షెడ్డుపై పక్కనే ఉన్న ఇంటి గోడ కూలిపోయింది. రేకుల షెడ్డులో నిద్రిస్తున్న దంపతులు, చిన్నారిపై గోడపడిపోయింది. దీంతో చిన్నారి మరణించగా, దంపతులకు గాయాలయ్యాయి. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, మున్సిపల్‌ సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.

ఉదయం కాస్త విరామం ఇచ్చిన వాన మళ్లీ మొదలైంది. నగరంలోని ఇస్నాపూర్‌, తెల్లాపూర్‌, పటాన్‌చెరు, బాచుపల్లి, మియాపూర్‌, నిజాంపేట్‌, జేఎన్‌టీయూ, కూకట్‌పల్లి, కుత్భుల్లాపూర్‌, జీడిమెట్లా, లింగంపల్లి, మాదాపూర్‌, గచ్చిబౌలి, జూబ్లీహిల్స్‌, బాలానగర్‌, ఖైరతాబాద్‌, నేరేడ్‌మెట్‌, అల్వాల్‌, మల్కాజిగిరిలో వర్షం కురుస్తున్నది. పలు ప్రాంతాల్లో స్వలంగా వాన పడుతున్నదని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఇక దక్షిణ హైదరాబాద్‌లో పొడి వాతావరణం ఉంటుందని తెలిపింది. అయితే సాయంత్రం మరోసారి వాన దంచికొట్టే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది.

Fresh spell of moderate rain from Isnapur, Tellapur, Patancheru moving into Bachupally, Miyapur, Nizampet, JNTU, Kukatpally, Qutbullapur, Jeedimetla, Lingampally, Madhapur, Gachibowli areas. Other places to get light rains and South Hyderabad will be dry #HyderabadRains

Seems like rain god is not interested to stop rains in North Hyderabad. Kukatpally, Lingampally, Madhapur, Gachibowli, Jubliee Hills, Patancheru, Qutbullapur, Balanagar, Khairtabad, Neredmet, Alwal, Malkajgiri will continue to see showers for next 1hr, drizzles in other parts

— Telangana Weatherman (@balaji25_t) April 26, 2023