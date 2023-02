February 19, 2023 / 06:21 PM IST

హైదరాబాద్‌: గుజరాత్‌లోని ఓ గ్రామంలో ఇటీవల ఓ మాజీ సర్పంచ్‌ రూ.50 లక్షల నగదు వెదజల్లాడు. తన మేనల్లుడి పెళ్లి ఊరేగింపు సందర్భంగా ఓ భవనంపై నిలబడి.. ఊరేగింపును చూసేందుకు వచ్చిన జనంపై కరెన్సీ నోట్ల వర్షం కురిపించాడు. సర్పంచ్‌ విసిరినవి అన్నీ రూ.500 నోట్లే కావడంతో జనం వాటిని అందుకునేందుకు ఎగబడ్డారు.

అయితే, ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోను బీఆర్‌ఎస్‌ నేత వై సతీశ్‌రెడ్డి YSR పేరుతో ఉన్న తన అధికారిక ట్విటర్‌ ఖాతాలో షేర్‌ చేశారు. ‘ఇంత భారీ మొత్తంలో నగదు వెదజల్లినందుకు ఇక్కడ ‘ఐటీ సర్వే’ జరుగుతుందని అంచనా వేయొచ్చా..?’ అంటూ ఆ వీడియోతోపాటే తన ఫాలోవర్స్‌కు ఒక ప్రశ్నను సంధించారు. బీబీసీ కార్యాలయాలపై ఐటీ సర్వేలను ఉద్దేశించి సతీశ్‌రెడ్డి పై ప్రశ్న వేశారు.

Ex sarpanch of a village in #Gujarat, showered money on people gathered to witness his nephew’s wedding celebrations,

Reportedly more than ₹50,00,000 were showered at one go. Can we expect any ‘IT Survey’ here? pic.twitter.com/mhRtbv3aUH

— YSR (@ysathishreddy) February 19, 2023