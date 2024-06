June 10, 2024 / 03:46 PM IST

KTR | హైద‌రాబాద్ : హైద‌రాబాద్‌లోని ప్ర‌తి సామాన్యుడికి మెరుగైన వైద్యం అందించాల‌నే ఉద్దేశంతో నాటి సీఎం కేసీఆర్ సూప‌ర్ స్పెషాలిటీ ఆస్ప‌త్రుల నిర్మాణానికి శంకుస్థాప‌న చేసిన సంగ‌తి తెలిసిందే. హైద‌రాబాద్ న‌గ‌రం ప‌రిధిలోని స‌న‌త్ న‌గ‌ర్, అల్వాల్, ఎల్‌బీన‌గ‌ర్‌ల‌లో టిమ్స్ సూప‌ర్ స్పెషాలిటీ ఆస్ప‌త్రుల నిర్మాణ ప‌నులు కొన‌సాగుతున్నాయి.

ఈ క్ర‌మంలో ఎక్స్ వేదిక‌గా త‌న అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నారు. స‌న‌త్ న‌గ‌ర్, అల్వాల్, ఎల్‌బీన‌గ‌ర్‌ల‌లో ప్ర‌తిపాదిత మూడు కొత్త టిమ్స్ సూప‌ర్ స్పెషాలిటీ ఆస్ప‌త్రులు చ‌క్క‌గా రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి. ఈ విష‌యాన్ని మీతో పంచుకోవ‌డానికి సంతోషిస్తున్నాను. తెలంగాణ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడిక‌ల్ సైన్సెస్ ఆస్ప‌త్రులు హైద‌రాబాద్ ఆరోగ్య సంర‌క్ష‌ణ వ్య‌వ‌స్థ‌ను పున‌ర్ నిర్మిస్తుంది. ప‌ట్ట‌ణ పేద‌ల‌కు వికేంద్రీకృత వైద్యాన్ని ఈ ఆస్ప‌త్రులు అందిస్తాయ‌ని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. ఈ మూడు సూప‌ర్ స్పెషాలిటీ ఆస్ప‌త్రుల‌ను రూ. 2,679 కోట్ల వ్య‌యంతో నిర్మిస్తున్నారు.

Glad to share that the proposed three new TIMS super speciality hospitals at Sanath Nagar, Alwal and LB Nagar in Hyderabad are taking shape well

Telangana Institute of Medical Sciences (TIMS) will reshape Hyderabad's health care ecosystem & provide decentralised Medicare for…

— KTR (@KTRBRS) June 10, 2024