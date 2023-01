January 26, 2023 / 11:49 AM IST

హైద‌రాబాద్ : తెలంగాణ ప్ర‌భుత్వం ప‌ట్ల అనుచిత వ్యాఖ్య‌లు చేసిన గ‌వ‌ర్న‌ర్ త‌మిళిసై సౌంద‌ర్ రాజ‌న్‌పై బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ క‌విత మండిప‌డ్డారు. ఈ మేర‌కు క‌విత ట్వీట్ చేశారు. కరోనా లాంటి క్లిష్ట సమయంలో సెంట్రల్ విస్టా మీద కంటే , దేశ మౌలిక సదుపాయాల మీద దృష్టి పెట్టాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేసింది అని క‌విత గుర్తు చేశారు. కేవలం కొందరి సంపద పెంపుపై మాత్రమే దృష్టి పెట్టకుండా, రైతులు, కూలీలు, నిరుద్యోగ యువతను పట్టించుకోవడం కోసమే మేము పోరాడుతున్నాము అని తెలిపారు. ఇలాంటి ప్రత్యేకమైన రోజున, సీఎం కేసీఆర్ ప్రశ్నిస్తున్న వాటినే మళ్లీ అడిగినందుకు గవర్నర్‌కు ధన్యవాదాలు అని క‌విత త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

Choosing country’s infrastructure over central vista during pandemic, is what we demanded.

Choosing farmers, labourers, unemployed youth over focusing on wealth generation for a few is exactly what we have been fighting for.

Thank you for echoing the vision of CM KCR Garu. https://t.co/VCOIHKZkbT

— Kavitha Kalvakuntla (@RaoKavitha) January 26, 2023