Telangana | విద్యార్థిని జుట్టుపట్టుకుని ఈడ్చుకెళ్లిన పోలీసులు.. మండిపడ్డ బీఆర్ఎస్‌ నాయకులు

January 24, 2024 / 11:19 PM IST

Telangana | ప్రొఫెసర్‌ జయశంకర్‌ వ్యవసాయ యూనివర్సిటీలో ఓ విద్యార్థినితో పోలీసులు దాష్టీకంగా ప్రవర్తించారు. హైకోర్టు నిర్మాణం కోసం వ్యవసాయ వర్సిటీ భూములను లాక్కోవద్దని శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతున్న విద్యార్థులతో పోలీసులు దుర్మార్గంగా వ్యవహరించారు. నిరసన తెలుపుతున్న విద్యార్థులను చెదరగొట్టే క్రమంలో.. ఓ విద్యార్థినిని ఇద్దరు మహిళా పోలీసులు ద్విచక్రవాహనంపై వెంబడించారు. పరుగెత్తుకుంటూ వెళ్తున్న ఆ విద్యార్థిని జుట్టు పట్టుకుని లాగారు. ఈ క్రమంలో కిందపడిన యువతి చేతులు, మోకాళ్లక గాయాలయ్యాయి. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు తీవ్రంగా స్పందిస్తున్నారు. సదరు కానిస్టేబుళ్లపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే బీఆర్‌ఎస్‌ నాయకులు దాసోజు శ్రవణ్‌, కల్వకుంట్ల కవిత ట్విట్టర్‌ వేదికగా స్పందించారు.

పోలీసులపై చర్యలు తీసుకోవాలి : దాసోజు శ్రవణ్‌

వ్యవసాయ యూనివర్సిటీ భూములను నిరంకుశంగా లాక్కోవద్దని నిరసన తెలుపుతున్న విద్యార్థులపై పోలీసుల దాష్టీకాన్ని తీవ్రంగా ఖండించాలని బీఆర్‌ఎస్‌ నేత దాసోజు శ్రవణ్‌ పిలుపునిచ్చారు. వ్యవసాయరంగంలో విప్లవాత్మకమైన అభివృద్ధికి తోడ్పడ్డ ప్రొఫెసర్‌ జయశంకర్ వ్యవసాయ యూనివర్సిటీ భూముల్లో హైకోర్టు నిర్మాణం చేబట్టడమే ఒక తప్పు అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. పర్యావరణానికి, బయోడైవర్సిటీకి విఘాతం కల్గిస్తూ, అరుదైన వృక్ష జాతులు, పక్షులు, జంతువుల మనుగడను నాశనం చేయడమే కాకుండా, భవిష్యత్తు తరాలకు ఉపయోగపడాల్సిన వర్సిటీ భూములను కేవలం రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారాన్ని పెంపొందించేందుకు కొత్త హైకోర్టు భవనం నెపంతో వర్సిటీ భూములను అధికారం ఉంది కదా అని నియంతృత్వంతో లాక్కోవడం పెద్ద తప్పు అని మండిపడ్డారు. విద్యార్థిని పట్ల అమానుషంగా వ్యవహరించిన పోలీసులపై చర్యలు తీసుకోవాలని తెలంగాణ డీజీపీ రవి గుప్తాను కోరారు. జీవో 55 ని వెనక్కి తీసుకొని, భవిష్యత్తు తరాలకు ఉపయోగపడాల్సిన వ్యవసాయ యూనివర్సిటీ భూములను రక్షించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేశారు.

భేషరతుగా క్షమాపణలు చెప్పాలి : ఎమ్మెల్సీ కవిత

శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతున్న విద్యార్థినిపై పోలీసుల దాడి అమానుషమని ఎమ్మెల్సీ కవిత మండిపడ్డారు. ఇది తీవ్ర ఆందోళన కలిగించే విషయమని.. ప్రజాస్వామ్యంలో ఇలాంటివి ఆమోదయోగ్యం కాదని హితవు పలికారు. ఈ ఘటనపై తెలంగాణ పోలీసులు భేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్‌ చేశారు. దీనిపై జాతీయ మానవ హక్కుల సంఘం స్పందించాలని.. తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.

The recent incident involving Telangana police is deeply concerning and absolutely unacceptable. Dragging a peaceful student protester and unleashing abrasive behaviour on the protestor raises serious questions about the need for such aggressive tactics by the police.

