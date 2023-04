April 24, 2023 / 12:15 PM IST

హైద‌రాబాద్‌: తెలంగాణ‌లో ముస్లింల కోటాను ర‌ద్దు చేస్తామ‌ని కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా ఓ స‌భ‌లో పేర్కొన్న విష‌యం తెలిసిందే. దీనిపై ఎంఐఎం ఎంపీ అస‌దుద్దీన్ ఓవైసీ(Asaduddin Owaisi) స్పందించారు. ముస్లింల‌కు వ్య‌తిరేకంగా విద్వేష ప్ర‌సంగం చేయ‌డం త‌ప్ప‌.. తెలంగాణ‌పై బీజేపీకి ఎటువంటి విజ‌న్ లేద‌ని ఓవైసీ అన్నారు. ఆయ‌న త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో ఈ వ్యాఖ్య‌లు చేశారు. ఓవైసీ.. ఓవైసీ అంటూ మీరింకెన్నాళ్లు రోదిస్తుంటార‌ని, ఉత్త డైలాగులు ఎన్నాళ్లు చెబుతార‌ని, కొన్ని సార్లు వాస్త‌వాలు కూడా మాట్లాడాల‌న్నారు. ద్ర‌వ్యోల్బ‌ణం రికార్డు స్థాయిలో ఉంద‌ని, నిరుద్యోగం కూడా తార‌స్థాయికి చేరిన‌ట్లు ఓవైసీ ఆరోపించారు. తెలంగాణ త‌ల‌స‌రి ఆదాయం దేశంలోనే అత్య‌ధిక స్థాయిలో ఉన్న‌ట్లు ఆయ‌న వెల్ల‌డించారు.

Sir @AmitShah

ye “owaisi owaisi” ka rona kab tak chalega? Khaali khattey dialog’aan maarte rehte. Please sometimes speak about record-breaking inflation & unemployment also. Telangana has the highest per capita income in the country

Modi allegedly says reach out to pasmanda…

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) April 23, 2023