May 13, 2024 / 01:50 PM IST

Loksabha Elections 2024 : హర్యానా గవర్నర్‌, హైదరాబాద్‌ వాసి బండారు దత్తాత్రేయ తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. హైదరాబాద్‌ రాంనగర్‌లోని ఓ పోలింగ్‌ బూత్‌లో ఆయన తన కుటుంబసభ్యులతో కలిసి ఓటు వేశారు. అనంతరం పోలింగ్‌ బూత్‌ నుంచి బయటికి వచ్చి సిరా గుర్తును చూపించారు.

తాను ఓటు హ‌క్కు వినియోగించుకోవ‌డం ఎంతో సంతోషంగా ఉంద‌ని, దేశ భ‌విత‌ను మార్చేందుకు ఓటు హ‌క్కు చాలా కీల‌క‌మైన‌ద‌ని అన్నారు. ఓటు మార్పుకు బాట‌లు వేస్తుంద‌ని, అందుకే ప్ర‌జ‌లంతా పెద్ద‌సంఖ్య‌లో పోలింగ్ కేంద్రాల‌కు త‌ర‌లివ‌చ్చి ఓటుతో ప్ర‌జాస్వామ్యాన్ని బ‌లోపేతం చేయాల‌ని కోరారు.

#WATCH | Bandaru Dattatraya says, “…I feel delighted to have cast my vote here. In democracy, the right to vote is very important. Votes bring change…So, people should vote in large numbers and strengthen democracy…I urge all voters to vote in large numbers…”… https://t.co/5fGQi26Uzo pic.twitter.com/XVYcG2qCGD

— ANI (@ANI) May 13, 2024