April 25, 2023 / 09:19 PM IST

Rain | హైదరాబాద్‌ జంట నగరాల పరిధిలో ఈదురుగాలులతో వర్షం దంచికొడుతున్నది. మరో వైపు రాబోయే రెండు గంటలు వర్షం కొనసాగే అవకాశం ఉందని, ప్రజలెవరూ ఇండ్లను నుంచి బయటకురావొద్దని సూచించారు. మంగళవారం రాత్రి పలుచోట్ల ఈదురుగాలులతో భారీ వర్షం కురుస్తున్నది. సాయంత్రం 7 గంటలు దాటిన తర్వాత ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారిగా ఈదురుగాలులు మొదలయ్యాయి. చిన్న చిన్నగా మొదలై.. కుండపోతగా కురిసింది. ఒక్కసారిగా కురిసిన వానతో వాహనదారులు, జనం తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. గచ్చిబౌలి, కొండాపూర్‌, రాయదుర్గం, కూకట్‌పల్లి, మూసాపేట, ప్రగతినగర్‌, బాచుపల్లి, కేపీహెచ్‌బీ, జేఎన్‌టీయూలో భారీ వర్షం కురిసింది.

చందానగర్‌, మియాపూర్‌, బాలానగర్‌, సూరారం, ఎస్సార్‌నగర్‌, అమీర్‌పేట, శేరిలింగంపల్లి, పటాన్‌చెరు, అమీన్‌పూర్‌, బంజారాహిల్స్‌, జూబ్లీహిల్స్‌, ఫిల్మ్‌నగర్‌, అల్వాల్‌, నేరేడ్‌మెట్‌, మల్కాజ్‌గిరి, మల్కాజ్‌గిరి, అమీర్‌పేట, పంజాగుట్ట, ఈసీఐఎల్‌, ఏఎస్‌రావు నగర్‌, కాప్రాతో పాటు పలు చోట్ల కుండపోత వర్షం కురిసింది. బహదూర్‌పుర, ఫలక్‌నుమా, చాంద్రాయణగుట్ట బార్కస్‌, పురాణాపూర్‌, ముషీరాబాద్‌, ఆర్టీసీ క్రాస్‌రోడ్‌, చిక్కడపల్లి, రాంనగర్‌, అడిక్‌మెట్‌, దోమలగూడ, కవాడిగూడ, గాంధీనగర్‌, హయత్‌నగర్‌, పెద్దఅంబర్‌పేట, వనస్థలీపురం, అంబర్‌పేట, గోల్నాక, కాచిగూడ, నల్లకుంట, విద్యానగర్‌తో పాటు తదితర ప్రాంతాల్లో ఈదురుగాలులతో భారీ వర్షం కురుస్తున్నది.

Never Witnessed This Kind of Rain in my weather Blogging 🤐⛈️💨⚡

