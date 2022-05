May 24, 2022 / 03:10 PM IST

హైద‌రాబాద్ : తెలంగాణ‌కు పెట్టుబ‌డుల ప్ర‌వాహం కొన‌సాగుతూనే ఉంది. రాష్ట్రంలో మ‌రో కంపెనీ భారీ పెట్టుబ‌డి పెట్టేందుకు ఆస‌క్తి చూపింది. తెలంగాణ‌లో అలీఆక్సిస్ కంపెనీ రూ. 500 కోట్ల పెట్టుబ‌డులు పెట్టేందుకు ముందుకు వ‌చ్చింది. గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఫెసిలిటీ సెంట‌ర్‌ను ఏర్పాటు చేయ‌నున్న‌ట్లు ఆ కంపెనీ ప్ర‌క‌ట‌న చేసింది. దావోస్‌లో ఐటీ, ప‌రిశ్ర‌మ‌ల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్‌తో భేటీ అనంత‌రం అలీఆక్సిస్ కంపెనీ ప్ర‌తినిధులు ఈ ప్ర‌క‌ట‌న చేశారు. ప్లాస్టిక్ పైపులు, యాక్సెస‌రీస్ త‌యారీ యూనిట్‌ను ఏర్పాటు చేయ‌నున్న‌ట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ కంపెనీ త‌మ కార్య‌క‌లాపాలు ప్రారంభిస్తే 500 మందికి ఉద్యోగ‌, ఉపాధి అవ‌కాశాలు ల‌భించ‌నున్నాయి. అలీఆక్సిస్ కంపెనీ ఆశీర్వాద్ పైప్స్‌కు చెందిన కంపెనీ.

Another major investment for Telangana from Davos!@AshirvadPipe of @WeAreAliaxis will be setting up a Greenfield Facility with an investment of Rs. 500 Crore in Telangana. This investment will create over 500 jobs for youngsters in our state.#TelanganaAtDavos#InvestTelangana pic.twitter.com/cXD1pDbGvL

